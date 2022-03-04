Guardian: пандемия коронавируса усилила гендерное неравенство в мире

Пандемия коронавируса ещё сильнее увеличила разницу между женщинами и мужчинами, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Института по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья в Вашингтонском университете. Его результаты показали, что из-за COVID-19 работу потеряли 26% женщин и только 20% мужчин. При этом представительницы прекрасного пола чаще бросали учёбу и подвергались гендерно обусловленному насилию, рассказывает британское издание.

Последствия пандемии коронавируса могут свести на нет весь прогресс, достигнутый за последние десятилетия в борьбе против гендерного неравенства, сообщает The Guardian. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Институтом по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья в Вашингтонском университете.

Эксперты выяснили, что в экономическом и социальном плане пандемия негативнее отразилась на женщинах, чем на мужчинах. Самое большое различие наблюдалось по показателям, связанным с безработицей и неоплачиваемым трудом. Так, в сентябре 2021 года по всему миру работу потеряли 26% женщин и только 20% мужчин.

Связано это во многом с тем, что в некоторых странах непропорционально много женщин работают в сферах, по которым коронавирус ударил сильнее всего, в частности, гостиничному бизнесу и домашнему обслуживанию. К тому же во многих государствах гендерная роль женщины предусматривает, что она в основном должна заниматься домашним хозяйством и уходом за детьми, из-за чего у неё меньше времени на работу.

При этом на фоне пандемии девушки и женщины чаще бросали учёбу. В этом плане самое большое различие по показателям наблюдалось в Центральной и Восточной Европе, а также в Центральной Азии. Там женщины бросали учёбу в четыре раза чаще, чем мужчины. К тому же 54% женщин и 44% мужчин отметили рост гендерно обусловленного насилия во время пандемии. В связи с происходящим эксперты призывают как можно скорее предпринять меры для того, чтобы способствовать эмансипации женщин и ликвидировать гендерное неравенство.