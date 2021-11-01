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Sky: Международная федерация гандбола отменила «сексистскую» форму одежды для спортсменок

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На фоне шквальной критики и обвинений в сексизме Международная федерация гандбола отменила правила, по которым спортсменки обязаны были носить на поле бикини, пишет Sky News. Теперь же гандболистки должны носить не короткие топы и бикини, а короткие плотно прилегающие шорты, а также облегающие топы-безрукавки.
Sky: Международная федерация гандбола отменила «сексистскую» форму одежды для спортсменок
Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу

Международная федерация гандбола (IHF) отменила правило, предписывающее игрокам женского пола обязательно носить на поле бикини на фоне обвинений в сексизме, пишет Sky News.

Ранее на этот руководящий орган обрушился град острой критики после того, как норвежскую женскую команду по пляжному гандболу оштрафовали на €1500 за то, что в ходе матча этим летом она носила шорты.

Европейская федерация гандбола, которая вынесла подобный вердикт, заявила, что речь шла о ношении «неприемлимой одежды», которая «не соответствовала» правилам ношения спортивной формы в гандболе.

Теперь в правилах говорится, что вместо коротких топов и бикини спортсменки должны носить «короткие обтягивающие и плотно прилегающие к телу шорты» и «облегающие» топы без рукавов.

В описании формы для спортсменов мужского пола нет точных инструкций относительно того, насколько плотно она должна прилегать к телу, однако там говорится, что игроки могут носить шорты длиной до 10 см выше колена при условии, что они «не слишком мешковатые».

В сентябре министры Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции попросили IHF пересмотреть правила «в соответствии с принципами гендерного равенства».

На тот момент правила гласили следующее: «Спортивная форма и соответствующие принадлежности способствуют улучшению результатов спортсменов, а также согласуются со спортивным и привлекательным имиджем спорта. Спортсмены женского пола должны носить обтягивающие бикини с разрезом, направленным под углом вверх к верхней части ноги».

На подобное изменение организация пошла после протестов в социальных сетях и петиции активистки Талиты Стоун, которую подписали более 61 тыс. человек.

Министр спорта Норвегии Абид Раджа назвал ситуацию «совершенно нелепой» и заявил, что правила необходимо изменить.

При этом спортсменки во многих дисциплинах всё чаще выступают против правил, требующих от них носить откровенную одежду. Речь, в частности, идёт о таких видах спорта, как лёгкая атлетика, теннис и волейбол.

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Sky News Великобритания Европа
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