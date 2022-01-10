Травля, сексизм и насилие — журналисты рассказали о положении солдат во французской армии

Недавно Францию потряс инцидент, когда молодого пилота французских ВВС сослуживцы привязали к мишени на полигоне, где проводились учения с реальными снарядами, сообщает Brut. Однако несмотря на заверения представителей армии о неприемлемости подобного поведения, свидетели говорят, что травля, насилие и сексизм стали нормой для вооружённых сил Франции. При этом командный состав в курсе происходящего и поддерживает заведённый порядок, отмечается в репортаже.

Военнослужащего привязали к мишени в самом центре полигона. Авторы розыгрыша снимали всё на видео.

АНТУАН, пилот ВВС: Я слышал звуки одного или двух истребителей. И я услышал, как один из них стрелял. От этого действительно кровь стынет, потому что, честно говоря, я ничего не понял…

Через несколько минут один из военнослужащих снимает с молодого пилота капюшон. Шум выстрелов настолько сильный, что микрофон смартфона не выдерживает напряжения. Учения проводятся с настоящими патронами. В пушках истребителя Mirage снаряды диаметром 30 мм, идентичные этим, способные пробить броню штурмового танка.

АНТУАН: Первое, чему нас учат перед стрельбой на полигоне, — я всё это проходил лично — это уходить влево. То есть нужно навести прицел на мишень, вот мишень, и сразу после выстрела нужно уходить влево, потому что рикошет от снарядов, которые будут падать на цель, пойдёт вправо. А я был там. Поэтому я и испугался.

Информация об инциденте просочилась в прессу. Представитель ВВС вынужден был отреагировать, как здесь, несколько месяцев назад.

СТЕФАН СПЕТ, официальный представитель ВВС и Космических сил Франции: Ответственные за эту скверную сцену офицеры были наказаны в прошлом месяце однодневным арестом, то есть лишением свободы. Это вещи, которые оставляют неизгладимый след на карьере. Такое поведение совершенно не соответствует нашим ценностям. Это совершенно не вяжется с ВВС, которые ежедневно защищают французов.

Слова жёстки, но реальность представляет совершенно другую картину. Мы получили в распоряжение десятки беспрецедентных документов, которые противоречат официальной версии.

СВИДЕТЕЛЬ: Вас называют «игрушкой», и это нужно понимать буквально. То есть все могут делать в вами всё что угодно.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Давай! Там ещё осталось!

СВИДЕТЕЛЬ: И вы должны понимать: любое ваше слово, любая жалоба сделает из вас паршивую овцу, которую забьют.

Мы связались с несколькими военнослужащими — свидетелями или жертвами такого обращения. Все они осуждают травлю, физическое насилие и многочисленные злоупотребления. Мы задались вопросом о положении женщин в армии за пределами промороликов и больших публичных заявлений.

ФЛОРАНС ПАРЛИ, министр обороны Франции: Нулевая терпимость. В нашей армии нет места сексизму.

ВТОРОЙ СВИДЕТЕЛЬ: Среди шокирующих традиций есть одна под названием boobs check (проверка сисек. — ИноТВ).

ТРЕТИЙ СВИДЕТЕЛЬ: Вот он я, прилетаю на своём самолёте, рыцарь неба, и я требую от женщины, чтобы она подошла к краю взлётно-посадочной полосы и расстегнула блузку и показала мне грудь! И чтобы принесла мне пива после посадки самолёта! С какой планеты эти люди?!

ЖУРНАЛИСТ: А младший командный состав в курсе?

ТРЕТИЙ СВИДЕТЕЛЬ: Конечно.Они в этом участвуют. Это круговая порука.

Дата выхода в эфир 07 января 2022 года.