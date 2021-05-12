Le Monde: глава Генштаба Франции предложил подписавшим открытое письмо солдатам выйти в отставку

Начальник Генерального штаба французской армии Франсуа Лёкуантр советует действующим военным, которые анонимно подписали второе открытое письмо о назревающей в стране гражданской войне, добровольно покинуть службу, пишет Le Monde. По словам генерала, поставив во главу угла свободу выражения своего мнения, эти солдаты нарушили обязанность военнослужащих соблюдать нейтралитет и втянули армию в ненужные политические дебаты.

Во вторник начальник Генерального штаба Вооружённых сил Франции Франсуа Лёкуантр предложил действующим военным, на условии анонимности подписавшим новую статью ультраконсервативной газеты Valeurs actuelles о «спасении нашей страны», добровольно отправиться в отставку, сообщает Le Monde. Издание отмечает, что два открытых письма французских военных спровоцировали «политическую бурю», которая не обошла стороной ни одну партию и вынудила в том числе министра Вооружённых сил страны Флоранс Парли напомнить о требовании к нейтралитету солдат.

В письме, разосланном всем солдатам, генерал Лёкуантр подчёркивает, что самый разумный шаг для подписавшихся, «это безусловно, покинуть ряды армии, чтобы свободно выражать свои идеи и убеждения». В намеренно спокойном тоне, лишённом угрозы каких-либо санкций, глава Генштаба заметил, что уже «в течение многих недель» систематически нарушаются обязательства о конфиденциальности, которым обязаны подчиняться все военные. По словам генерала, «во имя защиты своих личных убеждений» те, кто подписал письмо, помогли «втянуть армию в политические дебаты, в которых она не имеет ни права, ни обязанности участвовать». Франсуа Лёкуантр также призвал войска «проявить здравый смысл» и указал, что «каждый солдат волен думать, как хочет, но должен четко различать свои гражданские и военные обязанности». Именно такая «нейтральность», считает глава французской армии, и позволяет военным «безоговорочно и без задней мысли» выполнять возложенную на них миссию.

Как рассказывает французская газета, в воскресенье вечером, спустя три недели после публикации первой статьи, в Valeurs actuelles появилась вторая в виде петиции молодых военных. По их словам, они «недавно начали (военную. — ИноТВ) карьеру», а некоторые уже участвовали в операциях в Мали, Афганистане и Центральноафриканской Республике. Солдаты действующей армии раскритиковали то, что они считают «разворачивающейся гражданской войной».

Французским СМИ не известно ни число, ни звания военных, которые подписали новый призыв к «спасению» нации. В то же время 28 апреля в интервью газете Le Parisien генерал Лёкуантр объявил, что 28 представителей действующей армии, подписавших первое письмо, предстанут перед военным советом. Прокурор Парижа Реми Эйтс 5 мая отклонил иск парламентариев от «Непокорённой Франции» в судебном преследовании авторов и распространителей первого обращения из-за отсутствия «уголовного правонарушения», пишет Le Monde со ссылкой на пост Жан-Люка Меланшона в Facebook.