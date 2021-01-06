Le Figaro: после гибели солдат Франция «сбавит обороты», но не свернёт операцию в Мали

Меньше чем за неделю в Мали в результате атак джихадистов погибло пять французских солдат — в связи с этим министр вооружённых сил страны объявила о сокращении числа военных, занятых в операции «Бархан», сообщает Le Figaro. Не сворачивая свою инициативу, Франция намерена постепенно расширять сотрудничество и задействовать всё больше местных военных, а также помочь Мали в переходном периоде, который закончится выборами в 2022 году.

На следующий день после смерти двух французских военных в Мали в результате новой атаки джихадистов министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли объявила о грядущих стратегических изменениях в операции «Бархан», пишет Le Figaro. В январе 2020 года контингент французских войск в Африке усилили на 600 человек, однако сейчас настало время сократить их количество: в интервью Le Parisien министр подчеркнула, что «подкрепление по определению является временным». Таким образом спустя девять лет после начала операции против групп джихадистов в Сахеле Франция готовится «сбавить обороты», отмечает издание.

Гибель пяти солдат в течение одной недели тем не менее не изменило положения дел. «Стратегия не может основываться на таких происшествиях, какими бы трагическими они ни были», — заверил газету депутат от «Вперёд, Республика!» Тома Гассилу, который выступает за постепенное сокращение операции. По его мнению, сама концепция подобных операций должна быть пересмотрена: «необходимо обдумать, является ли модель долгосрочных операционных расходов до сих пор жизнеспособной или она устарела».

«Мы сделали всё, что могли сделать», — рассуждает полковник и военный историк Мишель Гойя. Однако он резко критикует решения правительства: «Увеличить или уменьшить штат операции «Бархан» — это не стратегия, это управление кадрами». По его словам, после операции «Сервал» в 2013 году, которая позволила остановить продвижение джихадистов к столице Мали Бамако, французским действиям не хватает ясности, что усложняет подведение итогов. В то же время Гойя подчёркивает, что в военном отношении 2020 год оказался благоприятным для французов: эксперт предполагает, что сейчас можно было бы нанести удары, чтобы закрепить эту тенденцию. При этом такие успехи достигнуты в меньшей степени благодаря примерно 5 тыс. солдат в Мали, сколько в результате авианалётов или целенаправленных действий спецслужб.

Окончательные решения по поводу операции «Бархан» принимает Эммануэль Макрон, и за полтора года до выборов цели, кажется, определены. «Мы не должны ослаблять усилия, особенно в рамках сопровождения Мали на переходном этапе, который должен в начале 2022 года привести к общим выборам», — объявил в конце ноября генерал Конруйт, командующий операцией «Бархан». По его мнению, именно такое будущее может ждать французскую кампанию в ближайшие полгода.

Помимо политического выбора стран Сахеля окончание конфликта зависит от усиления местных войск: прошедшая осенью прошлого года операция «Буря» приводится в статье как пример сотрудничества французов и африканских сил. Как рассказал помощник главнокомандующего генерал Стефан Милль, ответственный за все внешние операции, речь идёт об изменении соотношения в пользу более активного участия сахельских войск в борьбе с джихадистами. Он уточнил, что если раньше на 25% местных военных приходилось 75% французских, то теперь их равное количество, а в будущем французское командование планирует сократить долю своих солдат до 25%. «Принимая во внимание состояние армий Сахеля, эта перспектива остаётся сомнительной», — пишет в заключение Le Figaro.