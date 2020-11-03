Le Monde: «тактический успех» — Франция рассказала о спецоперациях против джихадистов в Мали

Министерство обороны Франции поделилось результатами ряда спецопераций против боевиков в Мали: французские войска нейтрализовали и взяли в плен около 60 джихадистов и дезорганизовали силы противника, сообщает Le Monde. Глава вооружённых сил Франции Флоранс Парли обсудит объединение усилий с переходным правительством африканской страны для полной ликвидации отделения «Исламского государства» в Сахеле.

Французская армия в Мали ликвидировала и взяла в плен десятки джихадистов в рамках множества отдельных спецопераций, включая операции «Бархан» и «Сабля», пишет Le Monde со ссылкой на внеплановую пресс-конференцию главного штаба, прошедшую в понедельник.

Как отмечает издание, министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли последние два дня находится в Сахеле, Нигере и Мали впервые после военного переворота, в результате которого президент Ибрагим Бубакар Кейта ушёл в отставку. Ранее Парли рассказала об одной из операций против террористической группы, входящей в состав «Аль-Каиды»*. Она прошла 30 октября в районе Булекеси на границе между Мали и Буркина-Фасо, который является зоной противостояния между группировкой «Нусрат аль-Ислам», связанной с «Аль-Каидой», и отделением «Исламского государства»** в странах Сахеля.

Во время спецоперации группу джихадистов на мотоциклах атаковали с помощью военных беспилотников, истребителей «Мираж» 2000, вертолётов и нескольких десятков солдат спецназа. Согласно заявлению штаба, около 60 боевиков «нейтрализовано», что составляет целое подразделение движения «Ансар уль-Ислам», которое находится под командованиием группировки «Нусрат аль-Ислам» и подчинено туарегскому эмиру Ияду Аг Гали. В понедельник Париж заверил, что эмир не был целью операции, однако недавно высокопоставленный военачальник признал в комментарии для Le Monde, что лично для него «он остаётся врагом номер один».

Министр обороны Франции заявила в интервью агентству AFP, что «переходное правительство Мали подтвердило своё обязательство бороться против терроризма», а «тактический успех» проведённых Францией операций ещё раз демонстрирует, что «террористические группы не могут безнаказанно действовать против (французских. — ИноТВ) войск». В столице Мали Бамако Флоранс Парли провела встречу с вице-президентом переходного правительства, а также планирует встретиться с президентом. В том же интервью Парли подчеркнула, что Франция «не может вести диалог с джихадистскими группировками, которые не отказались от борьбы» — хотя диалог важен, он является «ответственностью малийских властей».

В статье отмечается, что спецоперации Франции произошли своевременно. Глава генерального штаба Франсуа Лекуантр в эфире Europe 1 назвал их «успехом», который «позволит ещё раз дезорганизовать противника и показать, что он находится немного в загнанном положении». По его словам, были приложены «значительные усилия» в регионе Липтако на границе Мали, Нигера и Буркина-Фасо: год назад Франция заявила, что хочет покончить здесь с отделением «Исламского государства» в странах Сахеля.

Таким образом, пишет в заключение Le Monde, Франция снова прикладывает свои военные усилия и хвалится «успехом» французских военных, в то время как единственная задача Парижа – разделить бремя с африканскими армиями и подготовить план вывода военных из Сахеля. «Франция и операция «Бархан» не преследуют скрытую цель в Мали, — напомнила министр вооружённых сил Франции Флоранс Парли. — Мы не останемся (в Мали. — ИноТВ) навсегда».

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.