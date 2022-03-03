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Дальше тёплых слов может и не пойти — Guardian о членстве Украины в ЕС

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Европейские политики поддерживают Украину и предлагают предоставить ей статус кандидата на вступление в ЕС, пишет The Guardian. Но всё это может оказаться лишь эмоциональной реакцией, которая приведёт к разочарованию и обиде. Дело в том, что из-за внутренних проблем в союзе не планируют расширятся. При этом судьба самой Украины выглядит очень неопределённой, так что её гражданам не стоит возлагать большие надежды на то, что может оказаться пустым обещанием.
Дальше тёплых слов может и не пойти — Guardian о членстве Украины в ЕС
AP

В ЕС симпатизируют украинскому президенту Владимиру Зеленскому, пишет The Guardian. Его недавнее выступление в Европарламенте было встречено овациями, после чего европейские политики рекомендовали предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз. Инициативу также поддержали страны Прибалтики и Греция. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинцы «одни из нас, и мы хотим, чтобы они были в ЕС».

Но в других государствах ЕС есть серьёзные опасения, что всё это лишь эмоциональная реакция, которая приведёт к разочарованию и обиде. К примеру, Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция также находятся в списке кандидатов на вступление в ЕС. Но французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что на фоне неспособности ЕС адекватно отреагировать на дефицит демократии в Польше и Венгрии, а также неспособности выработать единую внешнюю политику из-за принципа единогласия, нельзя говорить о расширении ЕС, пока не будут проведены необходимые реформы.
 
Во время саммита ЕС — Украина в 2008 году Виктор Ющенко, занимавший тогда пост президента страны, заявил, что послание, которое он получил от Брюсселя, было обнадёживающим и многообещающим, но в конечном счёте Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург заблокировали Киеву путь к членству в союзе.
 
К тому же, по данным Индекса восприятия коррупции, уровень коррупции на Украине сегодня второй в Европе. По этому показателю она опережает даже Россию. Сейчас там идут боевые действия. Неизвестно, какими будут границы страны, а путь к членству в ЕС тернист. Если Совет Европейского союза и даст добро на вступление, своё мнение должна будет высказать ещё и Европейская комиссия, а этот процесс может занять до 18 месяцев. В течение же этого неопределённого по длительности периода перехода Украина должна будет жить по законам ЕС.
 
Ожидается, что европейские лидеры обсудят заявку Украины на вступление в союз на ближайшем саммите. Наверняка прозвучат «тёплые слова», но украинцам не стоит возлагать большие надежды на то, что может оказаться пустым обещанием.
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источник
Guardian Великобритания Европа
теги
Брюссель вооруженный конфликт граница Европа ЕС коррупция Украина Эммануэль Макрон
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