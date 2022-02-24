Daily Telegraph оценила, что обстановка в кабинете и переговорных Путина говорит о его президентстве

Последние несколько дней изображения встреч и переговоров президента Владимира Путина из Кремля не сходят с первых полос газет и привлекают внимание людей по всему миру, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, вся обстановка в кабинете и переговорных Путина призвана работать на его имидж как главы государства.

Характер, прошлое и мотивы президента России Владимира Путина окружены множеством загадок. Однако, как отмечает The Daily Telegraph, за 23 года его пребывания у власти весь мир привык, по крайней мере, к одному «неоспоримому факту»: ничто из того, что делает российский лидер, он не делает случайно.

Военные учения, верховая езда без рубашки — всё, что представляет миру Путин, направлено на формирование имиджа президента, и делается это отнюдь не деликатно. Деликатность, по мнению издания, была бы неуместна, так как в душе Путин — «королева драмы». Неслучайно один из «отцов-основателей путинизма» и некогда ключевая фигура администрации Владислав Сурков учился на театрального режиссёра. «Сюжеты не всегда закручены, но они определённо держат в напряжении», — пишет The Daily Telegraph.

Фотографии с неудачных переговоров Путина с мировыми лидерами, направленных на разрешение украинского кризиса, в последние дни не сходят с первых полос газет по всему миру. Эти изображения также призваны работать на имидж президента. Иногда это проявляется в мелких деталях, иногда скрыто на заднем плане, а иногда кроется на массивном столе, но каждое изображение говорит немного больше о его власти.

Первое изображение, которое привлекло внимание издания, — фото внеочередного заседания Совета безопасности. В Кремле множество комнат, которые можно использовать для проведения совещаний — только в Большом Кремлёвском дворце их 700, — и все присутствовавшие в понедельник на собрании могли бы легко втиснуться в обычный зал заседаний кабинета министров. Однако Путин решил собрать всех в «огромном, величественном» Екатерининском зале.

The Daily Telegraph предполагает, что это могло быть сделано исходя из соображений безопасности на фоне пандемии коронавируса. Впрочем, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Олафа Шольца, маловероятно, что присутствующие на заседании не согласились бы сдать тест на COVID-19. «Так что всё это было ради фотосессии в бывшем тронном зале российских императоров», — утверждает издание.

Обычно зал используется для пресс-конференций и переговоров на высшем уровне, а не для проведения внутренний политики и точно не с такой «причудливой рассадкой», как на заседании в понедельник. В связи с этим британская газета называет выбор зала «классическим приёмом Путина».

Как отмечается, рассадка была призвана чётко показать, что все, кто присутствовал на заседании, входят в российское правительство, но только один человек руководит им. После заседания по соцсетям разлетелись кадры, на которых Путин фактически отчитывает директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Кроме того, любой кинорежиссёр подтвердит, что лучшей аллегорией срочности какого-то вопроса является крупный план тикающих часов. The Daily Telegraph обратила внимание на то, что на встрече Путин снял свои наручные часы и положил их перед собой, как бы намекая, чтобы присутствовавшие не затягивали с выступлениями, потому что у президента ещё масса дел. И вечером того же дня стало известно, с чем это было связано. Стоит отметить, что часы Путина — не единственные, на которые обратили внимание зрители трансляции. Так, часы некоторых присутствующих не совпадали с заявленным временем проведения заседания.

Следующее изображение, которое оценила The Daily Telegraph, — фото телеобращения Путина, на котором было несколько примечательных моментов. В частности, издание указывает на абсолютно пустой стол президента, заставка с изображением внешнего вида здания на мониторе компьютера, а также «угрожающая белая кнопка, которая может быть связана с ядерным арсеналом, а может — и нет». Рядом с компьютером телевизор, наличие которого заставило издание с иронией заметить: а не отвлекается ли на его просмотр российский лидер, делая вид, что работает.

«Когда вы говорите что-то ужасающее, например объявляете о вторжении, полезно иметь отвлекающие факторы», — пишет британская газета.

«Бывшего шпиона» в Путине, по мнению издания, выдают три старомодных телефона на столе президента. Российского лидера The Daily Telegraph называет «технофобом», отмечая, что он ненавидит мобильные телефоны и компьютеры, предпочитая надёжные стационарные телефоны и ручку с бумагой.

На любовь к природе, на которую несколько раз намекал Путин, в его кабинете указывали несколько комнатных растений, стоявших на видном месте. Издание отмечает, что эти растения, которые, вероятно, принадлежали к роду диффенбахий, «неуклюже стояли в безжизненной комнате».

Последнее фото, мимо которого не смогла пройти The Daily Telegraph, — это изображение со встречи Путина с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу в кабинете министров. Президент «по-царски» сидел во главе очень длинного стола. «Путин осторожно отдаляется даже от своих самых преданных подчинённых», — сказано в статье. Что уж говорить о встрече с иностранными лидерами, которые можно было смело проводить в формате онлайн, учитывая, какое расстояние разделяло, например, Путина и его французского коллегу Макрона.

Обратила внимание The Daily Telegraph и на то, что почти на всех фотографиях из Кремля Путина можно заметить сидящим на одном и том же кресле. И, наконец, внимание издания привлекли «загадочный белый прибор на колёсиках» и не менее загадочная панель с разноцветными кнопками в кабинете министров. Однако если назначение кресла очевидно, то в случае с прибором и панелью газета задаётся вопросом, в чём же их необходимость.