CNN: в Пентагоне внимательно следят за перемещениями российских войск на Украине

Разведка и Минобороны США внимательно следят за перемещениями российских войск по украинской территории, передаёт CNN. Американская сторона, как отмечает канал, сейчас пытается понять масштаб проводимой Москвой военной кампании, а также то, как эта операция будет развиваться в дальнейшем.

Что вы слышите о происходящем там передвижении войск?



КЭТИ БО ЛИЛЛИС, корреспондент CNN: Американская разведка и чиновники Минобороны внимательно следят за российскими манёврами в попытке понять их масштаб, а также то, как эта кампания будет развиваться. И в некоторых случаях они следят за происходящим в реальном времени, собирают воедино и пытаются проверить некоторые сообщения из открытых источников, за которыми следим мы — вы, я и остальные наши коллеги по каналу CNN. Мы знаем одно: чиновники Минобороны внимательно следят за перемещениями российских войск через границу из Белоруссии на Украину.



Это особенно важно, поскольку это предоставляет им практически прямой путь к столице страны Киеву. Как минимум от одного высокопоставленного американского законодателя — высокопоставленного республиканца из комитета сената по разведке сенатора Марко Рубио — мы слышали о проводимых брифингах по планам России.



По его словам, эти передвижения проводятся в рамках планов России, нацеленных на то, чтобы отрезать Киев от огромных сил, которые действуют на восточном фланге страны и которые расположены вплотную к контролируемым сепаратистами регионам на востоке.



Однако сейчас главным является то, что официальные лица США внимательно следят, как будет развиваться эта наземная кампания, какую воздушную поддержку она может получить и, наконец, будет ли Россия удерживать какую-то территорию.



Путин заявил, что не намерен занимать территорию силой. Но мы, конечно же, раз за разом видели, как Путин и Россия заявляют одно, а делают совершенно другое. Мы знаем одно: официальные лица США очень хорошо осведомлены о российской военной доктрине, известной как maskirovka, которая представляет собой искусство обмана при ведении войны. Спасибо, Майкл.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 24 февраля 2022 года.