WP: цена на нефть превысила 100 долларов

Цена на нефть марки Brent превысила 100 долларов за баррель впервые с 2014 года, после того как российские войска атаковали Украину, повысив вероятность перебоев на рынках энергоресурсов из-за международных санкций, пишет The Washington Post.



Как отмечает американская газета, цены на нефть неуклонно росли на протяжении двух с лишним месяцев на фоне «явной угрозы военных действий со стороны России». Спустя чуть больше часа после того, как президент России Владимир Путин объявил о «специальной военной операции» на Украине, цена на нефть марки WTI повысилась на 4,19 процента и достигла 96 долларов за баррель, а Brent к полуночи подорожала на 4,5 процента — до 101,25 доллара, говорится в статье.



Рост цен на нефть уже сказывается на стоимости бензина в США: каждый галлон обходится американцам почти на доллар дороже, чем в прошлом году. Средняя по стране цена неэтилированного бензина достигла в среду 3,53 доллара за галлон — это на 21 цент больше, чем в прошлом месяце, и на 88 центов больше, чем год назад, сообщает The Washington Post.



Аналитики отмечали, что санкции против России, на долю которой приходится приблизительно 10% мировых поставок нефти, могут привести к перебоям с поставками в Европе и потрясти мировые рынки. Во вторник президент США Джо Байден признал, что санкции скажутся на благосостоянии американцев, однако пообещал «предпринять решительные действия, чтобы боль от наших санкций была нацелена на российскую экономику, а не на нашу».



The Washington Post приводит мнение аналитика Raymond James Павла Молчанова о том, что «полномасштабное вторжение» может вывести из строя крупные трубопроводы, соединяющие Россию и Европу, даже если по ним не будут наносить целенаправленные удары.



«Ожидается, что санкции против России приведут к ответным мерам со стороны её правительства, в связи с чем поставки газа в Европу будут прекращены, притом что Россия — главный поставщик энергоносителей в Германию, и это приведёт к очередному кризису снабжения, который скажется на мировых рынках энергоресурсов», — цитирует газета аналитика компании IG Кайла Роду.



Западные страны уже начали вводить санкции против России, в том числе против компании — оператора «Северного потока — 2», ряда российских банков и богатых россиян. Тем не менее аналитики предупреждают, что ни одна страна не может в одиночку предоставить Европе столько нефти, сколько поставляла Россия, говорится в статье.