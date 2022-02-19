France 2: красный уровень опасности — на север Европы обрушились сильнейшие штормы

На севере Европы несколько мощных ураганов привели к многочисленным разрушениям и жертвам среди населения, сообщает France 2. Великобритания, Бельгия, Польша и Германия уже испытали на себе силу циклона, который движется на восток.

Ветер, достигающий 200 километров в час, принёс разбушевавшиеся волны высотой несколько метров. На юге Соединённого Королевства ввели красный — самый высокий — уровень опасности. Несмотря на опасность, это зрелище привлекает любопытных прохожих.

ЖИТЕЛЬ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: Такое случается раз в жизни.

ЕГО СЫН: Очень пугает. Ветер нас толкает в спину.

С рассвета на Соединённое Королевство обрушился ураган «Юнис»: тут он ломает колокольню церкви на юго-западе Англии, а здесь срывает листовой металл с крыши в Лондоне. Британская столица опустела и впервые ввела красный уровень опасности. Каждый шаг редким прохожим даётся с трудом из-за сильного ветра. Поезда, паромы не ходят, отменено более 400 авиарейсов. Прилетающим несмотря ни на что самолётом сложно и даже невозможно совершить посадку. В аэропорту Хитроу этот самолёт был вынужден отказаться от посадки из-за ветра в 110 километров в час.

После Великобритании шторм «Юнис» двинулся на Бельгию. Здесь, в Турнэ, строительный кран упал на больницу, множество людей получили ранения.

«Юнис» — это уже второй ураган после «Дадли», который обрушился на север Европы за последние 24 часа. Вчера появилось впечатляющее видео, снятое на пароме в немецком Гамбурге. Под ударом волны беснующегося моря внезапно разбились стёкла.

Польша также серьёзно пострадала из-за урагана. За несколько минут он разрушил дома этих жителей.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОЛЬШИ: Словно камни падали с неба. Через несколько секунд всё завертелось во все стороны.

МАЭЛИС СЕПТАМБР, репортёр французского телевидения в Великобритании: Сегодня вечером Европа скорбит по крайней мере по трём жертвам шторма «Юнис». Сейчас ураган направляется к востоку в сторону Дании.