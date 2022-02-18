MSNBC: проник в самое защищённое здание — в Пентагоне ломают голову, как кролик оказался во внутреннем дворе

Пентагон — одно из наиболее тщательно защищённых зданий в мире, однако оказалось, что в него можно проникнуть незамеченным. Сделать это удалось кролику, неведомым образом проскользнувшему во внутренний двор, сообщает телеканал MSNBC. По основной версии, «нарушитель» пробрался внутрь с помощью сбросившего его ястреба. Это уже не первая попытка проникновения в Пентагон: две недели назад у входа отловили пытавшуюся проскочить в здание курицу.

Пентагон — одно из самых надёжных мест на Земле. Даже для экскурсии по зданию нужно сделать бронь не менее чем за 14 дней. Затем вам нужно приехать по меньшей мере на час раньше, чтобы пройти через все посты охраны. Сама экскурсия проводится действующим военным персоналом, который никогда не оставит вас без присмотра.

Однако Arlington Now News сообщает, что вчера этот кролик каким-то образом проник в Пентагон. Каким-то образом кролик преодолел весь путь до самого центра здания, какой-то сумашедший трюк.

Пентагон — самое крупное малоэтажное офисное здание в мире. Так что кролик не мог просто перемахнуть через одну из сторон здания. И даже эти супернадёжные экскурсии, которые проводятся по Пентагону, были отменены из-за коронавируса — так что никто не мог просто тайком пронести кролика в здание.

Две недели назад возле пропускного пункта перед защищённой зоной Пентагона поймали курицу, пытавшуюся пробраться внутрь. Курице, однако, и близко не удалось проникнуть так далеко, как кролику. Мы пока не знаем, планировала ли она переворот и зачем перешла дорогу. Курица, очевидно, перелетела её, поддавшись внезапному порыву.

Что касается того, как именно кролик проскакал в самое большое малоэтажное офисное здание в мире, в его центральный двор, основная версия заключается в том, что его сбросил ястреб. На данный момент нет оснований полагать, что это было сделано со злым умыслом. Но мы, конечно же, продолжим следить за этой историей, куда бы ни вела кроличья нора.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2022 года.