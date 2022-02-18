Le Figaro: экс-председатель Парламентской ассамблеи НАТО предложил отказаться от расширения альянса на двадцать лет

В основе сегодняшнего кризиса вокруг Украины лежит продолжающееся расширение НАТО на Восток, убеждён экс-председатель Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш. Чтобы разрешить конфликт с Россией дипломатическим путём западный военный блок должен ввести мораторий на расширение сроком на двадцать лет, убеждён французский дипломат. Принцип открытых дверей НАТО не стоит того, чтобы ради него разрушили Украину, настаивает эксперт.

После частичного отвода российских войск от украинской границы, возможно, намечается дипломатическое урегулирование украинского кризиса, пишет в статье для Le Figaro экс-председатель Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш. Как напоминает автор, в основе кризиса лежит продолжающееся с 1990-х годов расширение НАТО вплоть до границ России. Со стороны Запада вопрос стоит об утверждении так называемого принципа «открытых дверей», а со стороны России — об уважении её интересов и права на обеспечение безопасности на своих западных границах.

По сути, до декабря 2021 года Россия отвечала на последовательное расширение НАТО после окончания холодной войны стратегией так называемых «замороженных конфликтов»: Южная Осетия и Абхазия, Приднестровье и, конечно же, Донбасс в 2014 году, отмечает французский дипломат. Однако в декабре 2021 г., посчитав, что настал благоприятный момент после неудачного вывода американских войск из Афганистана, на фоне внутренних проблем администрации Байдена и огромной зависимости европейцев от российского газа, Путин неожиданно поставил перед Западом ультиматум: либо они обязуются заморозить любое дальнейшее расширение НАТО на Восточную Европу и Кавказ, прекратив, кроме того, любую военную деятельность на границах России, либо ответом России будет окружение Украины 150 тысячами российских солдат и перспектива вторжения, которую американцы считают неизбежной.

Как отмечает эксперт, до последних нескольких дней казалось, что переговоры окончательно зашли в тупик, и единственной перспективой была война. И если война всё-таки разразится, рести её украинцам придётся в одиночестве, подчёркивает Лелуш. Так, Соединённые Штаты перенесли своё посольство и приказали своим гражданам покинуть страну в течение сорока восьми часов, при этом советник по национальной безопасности Джейк Салливан даже дал понять, что ни один американский солдат не придёт за ними. То же самое касается всех других союзников, кроме Франции. «Никто не пойдёт умирать за Киев, тем более во имя великих принципов», — констатирует дипломат.

Тем не менее, выход из дипломатического кризиса действительно существует, и он может основываться на четырёх элементах, считает автор статьи.

Первый элемент — это мораторий на расширение НАТО на достаточно длительный период — к примеру, двадцать лет — для того, чтобы учесть интересы России в сфере безопасности, но при этом сохранить принцип «открытых дверей». Как напоминает Лелуш, именно эту позицию, не говоря об этом вслух, заняли французы и немцы в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте. Саркози и Меркель тогда успешно выступили против вступления Украины и Грузии в НАТО, на котором настаивал Барак Обама, в обмен на своего рода перспективу открытой двери для этих стран в долгосрочной перспективе. Сегодня в самих Соединённых Штатах есть уважаемые голоса, предупреждающие о рисках, которые может повлечь за собой такое присоединение, отмечает эксперт.

Вторым элементом стал бы отвод российских и западных войск от границ, подкреплённый запретом на развёртывание ядерного оружия средней дальности на европейской территории в рамках новых договоров об ограничении вооружений. Третий элемент — решение вопроса о территориях, затронутых «замороженными конфликтами», посредством выборов под международным контролем для возможного изменения статуса этих территорий. Наконец, весь спектр отношений между Европой и Россией должен фигурировать в обновлённых Хельсинкских соглашениях 1975 года и Парижских соглашениях 1994 года, чтобы восстановить все политические, экономические и социальные связи между ними, настаивает специалист.

«Спустя тридцать лет после распада СССР и Варшавского договора пришло время представить себе будущее европейского континента за пределами систем военных блоков, которые регулировали статус Европы в течение полувека холодной войны», — уверен Лелуш. На его взгляд, украинский кризис предоставляет такую возможность. В любом случае, принцип «открытых дверей» НАТО не заслуживает того, чтобы за него платили ценой разрушения Украины и дальнейшего замораживания европейского порядка на десятилетия вперёд, заключает автор.