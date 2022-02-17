Politico: «новая норма» — Столтенберг призвал НАТО привыкать к «постоянной российской угрозе»

Глава Североатлантического альянса заявил, что он не наблюдает свидетельств сокращения российского военного присутствия на границе с Украиной. Более того, по его словам, НАТО готовит ответ на «агрессию, угрозы и принуждения» со стороны Москвы, которые становятся «новой нормой», пишет Politico.

НАТО не видит свидетельств отхода российской армии от границы с Украиной. С таким утверждением выступил руководитель организации Йенс Столтенберг. Он отметил, что альянс изучает планы по наращиванию своих сил в Восточной Европе в ответ на «агрессию, угрозы и принуждения» со стороны Москвы, которые становятся «новой нормой», пишет Politico.

«Пока мы не наблюдаем никаких признаков снижения напряжённости на местах — никакого отвода войск или техники», — заявил генсек на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны союзников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Чиновник отметил, что блок принял к сведению публичные комментарии, сделанные Владимиром Путиным, о намерении разрядить обстановку на российско-украинской границе. По данным НАТО, в регионе сосредоточено 100 тыс. военнослужащих, бронетехника и высокотехнологичное оружие.

Однако, по словам Столтенберга, несмотря на заявления Москвы, западная разведка «не заметила никаких изменений». Россия «сохраняет готовые к атаке массивные силы вторжения от Крыма до Белоруссии, имеющие самое современное вооружение», убеждён он.

Западные чиновники заявляют, что они беспрецедентно увеличили публикацию разведданных, чтобы «привлечь внимание к российской угрозе и сдержать её». Но, хотя вторжение так и не произошло, члены НАТО «приспосабливаются к новой постоянной опасности», подчеркнул Столтенберг.

«С сожалением должен сказать, что это новая норма в Европе», — признался генсек. Он добавил, что министры обороны обратились к военному командованию с просьбой разработать планы размещения дополнительных сил на восточном фланге альянса, в том числе рассмотреть создание новой боевой группы во главе с Францией в Румынии.

Журналисты попросили Столтенберга разъяснить его слова о «новой норме». В ответ он заявил, что Россия «явно готова использовать силу и принуждение, чтобы изменить архитектуру безопасности в Европе». Чиновник также обвинил Москву в том, что она пытается «запугать» другие страны континента, чтобы они «уважали или приняли» её требования.

Столтенберг заверил, что любое новое размещение войск НАТО будет носить оборонительный характер. Он призвал союзников оставаться в состоянии боевой готовности до тех пор, пока «вывод российских войск не подтвердится», обращает внимание Politico.

Между тем представители Кремля высмеяли Запад за нагнетание «истерии». «Войны в Европе редко начинаются по средам», — заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, ссылаясь на предостережения США о том, что вторжение на Украину произойдёт на этой неделе.

«Если вы выдвигаете обвинения — особенно столь серьёзные обвинения в адрес России, — то обязаны предоставить доказательства. В противном случае, речь идёт о клевете, — сказал Чижов. — Итак, где доказательства?»