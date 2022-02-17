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Hill: США перебросили в Германию истребители F-35 для укрепления обороноспособности НАТО

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США направили в Германию истребители F-35 для того, чтобы повысить обороноспособность Североатлантического альянса, сообщает The Hill. Как отмечается в статье, Вашингтон пошёл на этот шаг в связи с тем, что Россия до сих пор сохраняет на границе с Украиной военный контингент из более чем 150 тыс. военнослужащих.
Hill: США перебросили в Германию истребители F-35 для укрепления обороноспособности НАТО
AP
Соединённые Штаты направили в Германию истребители F-35 для усиления обороны НАТО, пишет The Hill со ссылкой на Командование резерва ВВС США.

Самолёты были переброшены на авиабазу Шпангдалем вместе с пилотами и обслуживающим персоналом из 388-го и 419-го истребительных авиаполков.

F-35A Lightning II — это самые современные истребители, имеющиеся в распоряжении США, способные выполнять, как заявили в американских ВВС, «разнообразные задачи по сдерживанию агрессии и защите союзников в случае неудачного сдерживания».

«Развёртывание американских F-35A на авиабазе Шпангдалем повышает обороноспособность Североатлантического союза и усиливает нашу способность действовать сообща, — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке. — Мы сталкиваемся с динамичной обстановкой, и это развёртывание значительно усилит нашу поддержку обороны НАТО».

Как поясняет The Hill, этот шаг Вашингтона связан с тем, что у России на границе с Украиной всё ещё развёрнуто более 150 тыс. военнослужащих.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил в среду, что Россия дополнительно разместила на границе с Украиной до 7 тыс. военнослужащих, и охарактеризовал заявления Москвы об отводе войск как «ложные».
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Hill США Северная Америка
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