Hill: США перебросили в Германию истребители F-35 для укрепления обороноспособности НАТО

13:44 Зеленский сообщил, что направляется на катере в район военной операции в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в своём Instagram-аккаунте сообщил, что направляется в район военной операции в Донбассе на катере.

13:44 Лавров заявил о праве России самостоятельно выбирать методы обеспечения своей безопасности Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет сама решать, как и какими методами обеспечивать собственную безопасность.

13:42 Матыцин считает, что ISU не стоит повышать возрастной ценз в фигурном катании Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о том, что Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.

13:41 Лавров: Россия опубликует свой ответ США через пару часов после того, как передаст его Россия опубликует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон.

13:28 Покровская похвалила Валиеву и Тутберидзе за поведение в ситуации с допинг-тестом на ОИ Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отметила стойкость российской фигуристки Камилы Валиевой в ситуации с допинговым скандалом, в центре которого 15-летняя спортсменка оказалась на зимних Олимпийских играх в Пекине.

13:19 Посольство России просит власти Черногории усилить охрану здания из-за украинского марша Посольство России направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану здания дипмиссии 19 февраля в связи с запланированным на этот день украинским маршем единения, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

13:18 Песков: Россия не будет требовать извинений за ложные сообщения о «вторжении» на Украину Россия не намерена требовать извинений от западных СМИ за ложные сообщения о якобы планировании российского «вторжения» на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

13:16 Конькобежка Голикова показала четвёртый результат в финальном забеге на 1000 м на ОИ Российская конькобежка Ангелина Голикова стала четвёртой на дистанции 1000 м на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

13:16 Москва разработала и внедрила инвестиционную декларацию Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва стала одним из пилотных городов, разработавших и утвердивших инвестиционную декларацию в рамках инициативы Минэкономразвития «Fast track для инвестиций в регионах».

13:15 Аналитики рассказали о ситуации на столичном рынке элитной недвижимости По итогам января 2022 года в Москве было заключено около 90 сделок с недвижимостью с бюджетом, превышающим $1 млн, что примерно соответствует значению того же периода 2021 года и на 17% превышает показатель января 2020-го.

13:13 Песков сообщил об увеличении провокаций Киева в Донбассе в последние сутки В последние сутки на линии разграничения в Донбассе усилились провокационные действия Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

13:11 В ЕС заявили, что намерены следить за отводом ВС России от границы Украины В Евросоюзе приняли к сведению сообщения об отводе российских войск от границы с Украиной, но намерены убедиться в их практической реализации, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

13:09 Главный тренер женской сборной России по кёрлингу Беланов подал в отставку Главный тренер женской сборной России по кёрлингу Сергей Беланов сообщил, что уходит в отставку.

13:09 В Кремле отметили нагнетание обстановки в Донбассе В Кремле следят за обострением ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

13:05 Депутат Чепа назвал абсурдом статью Politico о «вторжении» на Украину после 20 февраля Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT статью американской газеты Politico о том, что Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля.

13:03 Вячеслав Малежик рассказал о творчестве в период пандемии Певец и композитор Вячеслав Малежик накануне своего 75-летнего юбилея рассказал, чем занимался во время пандемии и как планирует отметить свой день рождения.

12:58 Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР Президент России Владимир Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

12:57 В ДНР сообщили о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Рады во Львов Власти Украины готовят эвакуацию офиса украинского лидера и Верховной рады из Киева во Львов на случай «провала агрессии против Донбасса». Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашённой ДНР.

12:51 Зеленский заявил, что Киев отправлял в Кремль запрос для беседы с Путиным Киев направлял в феврале запрос в администрацию президента России для телефонного разговора с Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

12:50 Матыцин: Валиева должна быть допущена к участию в ЧМ-2022 по фигурному катанию Министр спорта Олег Матыцин высказал своё мнение относительно допуска россиянки Камилы Валиевой к участию в чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года во Франции.

12:48 В ДНР получили данные о подготовке ВСУ высадки морского тактического десанта Агентурная разведка Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики получила данные о подготовке наступательной операции украинской армии в Донбассе, заявил официальный представитель ведомства старший лейтенант Олег Никитин.

12:41 Захарова прокомментировала новую дату российского «вторжения» по версии Politico Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о новой дате российского «вторжения» на Украину, которая указана в материале издания Politico.

12:39 Адвокат: суд в НАО заменил отцу экс-директора ФБК Ивана Жданова условный срок реальным Суд Ненецкого автономного округа ужесточил с условного наказания до трёх лет колонии приговор отцу бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова.

12:34 Женская сборная России по кёрлингу завершила выступление на Играх-2022 Женская сборная России по кёрлингу потерпела поражение от команды Великобритании в заключительном матче предварительного этапа на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

12:25 Столтенберг: НАТО видит угрозу применения силы со стороны России для достижения своей цели В НАТО считают, что Россия готова применить силу или использовать угрозы во имя достижения своих целей, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

12:22 Рогозин предложил дооборудовать комплекс Куру, чтобы запускать пилотируемые корабли Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предлагает дооборудовать стартовый комплекс российских ракет «Союз» во Французской Гвиане Куру до пилотируемого уровня и запускать с него корабли «Союз МС».

12:19 Дворцовая площадь Петербурга стала сценой для виртуальной проекции финала ЛЧ За 100 дней до финала Лиги чемпионов Дворцовая площадь Санкт-Петербурга стала сценой для праздничной виртуальной проекции.

12:17 ОКР: результаты командника фигуристов не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, почему результаты командных соревнований по фигурному катанию на Играх 2022 года в Пекине не могут быть пересмотрены.

12:16 Член ОП Данюк прокомментировал слова Земана о конфузе американских спецслужб Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление президента Чехии Милоша Земана о том, что утверждения о начале «вторжения» России на Украину 16 февраля стали конфузом для американских спецслужб.

12:01 Валиева заявила три четверных и тройной аксель в произвольной программе на Играх-2022 Стали известны технические элементы, которые собираются выполнить российские фигуристки в произвольной программе на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

11:56 В Госдуме назвали разумной идею скидки на билеты для планирующих усыновить ребёнка Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала предложение ввести 50%-ную скидку на железнодорожные и авиабилеты для потенциальных родителей в ходе процедуры усыновления.

11:54 Лавров: ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе и в СМИ Ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе, в их идеях, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

11:53 В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ Украинские вооружённые формирования обстреляли окраины Донецка. Об этом сообщил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

11:51 ОКР просит МОК провести награждения фигуристов на Играх-2022 Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) добивается отмены решения Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонии награждения фигуристов с участием Камилы Валиевой на зимних Играх 2022 года в Пекине.

11:36 Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 76 рублей Курс доллара в ходе торгов в четверг, 17 февраля, поднялся выше 76 рублей.

11:35 Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии признаков деэскалации ситуации вокруг Украины Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему не видит признаков деэскалации ситуации вокруг Украины.

11:34 Шведская фристайлистка Неслунд завоевала золото Игр-2022 в ски-кроссе Шведка Сандра Неслунд завоевала золотую медаль в соревнованиях по фристайлу в дисциплине ски-кросс на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

11:25 За сутки в России выздоровели 185 082 человека после коронавируса За сутки в России выздоровели 185 082 человека после коронавируса, накануне — 172 468.

11:24 Матыцин: установление истины в ситуации с Валиевой является приоритетной задачей Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с Камилой Валиевой на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

11:22 Белорусы Крыма пригласили Лукашенко посетить полуостров в годовщину воссоединения с Россией Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко приехать на полуостров к празднованию годовщины воссоединения Крыма с Россией.

11:20 В России за сутки выявили 180 622 случая коронавируса За сутки в России выявлено 180 622 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 179 284 заболевших.

11:19 В России за сутки госпитализировали 18 090 человек с коронавирусом За сутки в России госпитализировали 18 090 человек с коронавирусной инфекцией, накануне — 19 573.

11:14 Politico: Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля Американская газета Politico со ссылкой на мнения аналитиков сообщила, что Россия якобы может начать вторжение на Украину после 20 февраля и именно за этим периодом необходимо следить.

11:08 Мальцева — о столкновении в ски-кроссе на Играх-2022: нет смысла подавать протест Россиянка Екатерина Мальцева прокомментировала ситуацию со столкновением с соперницей в заезде 1/8 финала соревнований по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

11:06 В Минобороны рассказали о пересечении Крымского моста очередным эшелоном с техникой Очередной эшелон с военной техникой пересёк Крымский мост после завершения плановых учений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

11:00 МЧМ-2022 пройдёт в августе, у WADA есть вопросы к РУСАДА по Валиевой: главное к утру Отменённый молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в августе в Канаде, у WADA есть вопросы к РУСАДА по ситуации с Камилой Валиевой. Эти и другие новости — в утренней подборке RT.

10:58 Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 3,5 млн рублей Компании Google суд в Москве вынес очередной штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещённую в России информацию.

10:54 В ЛНР заявили о применении Киевом оружия, нарушающего меры по перемирию 2020 года Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник отметил, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжёлого вооружения, в том числе крупнокалиберных миномётов, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.

10:43 На HBO рассказали о возможности продолжения сиквела «Секса в большом городе» Программный директор HBO и HBO Max Кейси Блойс рассказал о возможности продолжения сериала «И просто так» — сиквела «Секса в большом городе».