N-TV: британские учёные выяснили, что демократии на планете стало меньше

Как показали результаты исследования, проведённого британскими специалистами, демократия по всему миру идёт на спад уже на протяжении ряда лет, сообщает немецкий телеканал N-TV. В 2021 году в демократических условиях проживали менее 46% мирового населения, причём только 6,4% — в странах с «полноценной демократией». При этом доля проживающих в условиях авторитарного режима составила 37%.

Демократия по всему миру идёт на спад — это показали результаты нового исследования британской группы Economist. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, согласно ежегодному «индексу демократии», в 2021 году лишь 45,7% мирового населения проживали в стране с какой-либо формой демократии.

Это заметно меньше, чем в 2020 году, когда этот показатель составлял 49,4%, отмечает N-TV. В «полноценной демократии» при этом проживают только 6,4%, и тут тоже отмечается небольшой спад по сравнению с предыдущим годом, когда соответствующий показатель находился на уровне 6,8%. Более трети мирового населения проживает в условиях диктатуры — 37,1%, что также означает небольшой прирост по сравнению с 2020 годом.

Доля стран с авторитарным режимом правления за последние годы постоянно росла, отмечает немецкий телеканал. Лидером среди демократий была и остаётся Норвегия: по результатам исследования скандинавская страна получила высшую оценку в трёх из пяти категорий. За ней следует Новая Зеландия, перебравшаяся с четвёртого места на второе. Далее расположились остальные северные страны: Швеция, Финляндия, Исландия, а также Дания. Германия набрала столько же очков, как и в 2020 году, и занимает 15-е место в высшей категории «полноценных демократий».

Критику от авторов исследования заслужили две крупнейшие страны в Европе. Так, Испанию они в этот раз причислили к «несовершенным демократиям». Причиной стали слабые оценки в сфере независимости правосудия из-за политических споров по поводу назначения судей.

В отличие от Испании, Великобритания сохранила своё место среди «полноценных демократий», однако соскользнула в рейтинге вниз — ряд скандалов подорвал доверие к правительству, отметили авторы исследования. Как напоминает N-TV, британского премьер-министра Бориса Джонсона уже на протяжении нескольких недель критикуют за проведение вечеринок при несоблюдении коронавирусных ограничений.

Наименее похвальную роль, по версии исследователей, играет Китай. «Китай не стал более демократическим, в то время как он стал богаче. Напротив, страна стала менее свободной», — обосновали они свою оценку. Защитники прав человека жалуются на всё более жёсткое наблюдение и репрессии против критиков правительства, инакомыслящих и представителей меньшинств, сообщает немецкий телеканал N-TV.