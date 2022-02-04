La Tribune: «мир с Россией важнее, чем выбросы CO₂» — французский эксперт призвал не отказываться от российских нефти и газа

Вашингтон заставляет европейцев поверить в неизбежность войны между Россией и Украиной, однако Евросоюзу стоит задуматься о том, как сохранить мир на континенте, пишет на страницах La Tribune эксперт в области энергетики и геополитики Самюэль Фюрфари. По его убеждению, ключ к примирению с Россией для европейцев лежит в области энергетического сотрудничества. Тем более что обойтись без российского газа и нефти им всё равно не удастся, замечает автор статьи.

«Последние несколько дней мы жили в ритме того, во что Вашингтон заставил нас поверить — а именно неизбежной внутриевропейской войны», — пишет на страницах La Tribune бывший высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, эксперт в области энергетики и геополитики Самюэль Фюрфари. Автор удивляется тому, что СМИ, так скоро начавшие критиковать США за вмешательство в Ирак, сегодня редко проявляют осторожность в освещении событий, связанных с Россией и Украиной. По его словам, интерес России во вторжении на Украину так и не был найден, как и смысл делать это в разгар зимы. К счастью, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил с дипломатическим тактом, что ЕС не собирается брать пример с Джо Байдена в его противоречивых и нескладных преувеличениях, отмечает Фюрфари.

Как напоминает эксперт, в 1919 году Версальский мирный договор, помимо прочего, унизил Германию, потребовав сократить расход энергии на 40%. После этого началась Вторая мировая война. Однако договоры об энергетическом сотрудничестве 1950-х годов, объединившие Германию, Францию и другие европейские страны, принесли мир в Европу на следующие 70 лет. «Пришло время остановиться и подумать о том, как можно было бы построить мир и начать примирение с Россией», — заключает специалист.

В 1989 году, когда рухнула советская система, считалось, что можно объединить Европу от Атлантики до Урала, как мечтал генерал де Голль. В 1991 году была подписана Энергетическая хартия, совместно с компаниями ОЭСР были реализованы крупные проекты по добыче нефти и газа, такие как «Сахалин 1» и «Сахалин 2». Важность энергетики привела к тому, что в ноябре 2000 года было официально оформлено энергетическое партнёрство между ЕС и Россией. «Россияне просили технологий и ожидали инвестиций в размере 18—20 миллиардов долларов в год, но им рассказывали о возобновляемых источниках энергии и энергосбережении», — рассказывает автор.

«Взятие Путиным под контроль хаотической ситуации, созданной сначала олигархами, а затем Обамой и вашингтонскими ястребами, привело нас туда, где нам не следовало быть сегодня», — с сожалением констатирует Фюрари. Однако в августе 2019 года президент Эммануэль Макрон выступил за сближение ЕС и России, призвав «заново изобрести архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией». Цементом этой архитектуры является энергетика, уверен эксперт. На его взгляд, как и в 50-е годы в Европе, она может служить вектором примирения.

«ЕС не обойтись без российского газа и, вероятно, не обойтись без её нефти», — утверждает Фюрари, настаивая, что ископаемые источники энергии и атомная энергия будут по-прежнему использоваться в этом столетии и далеко за его пределами. В свою очередь, Россия может продавать свой газ по трубопроводу только европейцам, поскольку точки потребления в Китае находятся слишком далеко от российской границы, на которой могут размещаться газопроводы. «Мы связаны историей, культурой, проистекающей из общей религии, и энергетикой. Мы все заинтересованы в том, чтобы вернуться к этим основам и протянуть руку России», — пишет экс-чиновник ЕС.

«Но как это сделать, если единственной причиной существования ЕС, по-видимому, является полный отказ от ископаемых источников энергии?» — задаётся вопросом автор. Таким образом, энергетическая политика ЕС отбрасывает ключевой элемент примирения с Россией. Фюрфари называет решение ЕС отказаться от углеводородов утопией и «детсадовской геополитикой», напоминая, что после решения о сокращении выбросов, принятого в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро, выбросы CO₂ по всему миру к 2020 году увеличились на 58%, а данные за 2021 год покажут, что эта цифра перевалила за 60%. «Это вряд ли изменится, поскольку остальной мир следует идеям отцов-основателей ЕС: «обильная и дешёвая энергия» — то есть ископаемая и ядерная энергия», — делает вывод специалист.

Архитектура, о которой говорил президент Макрон, нуждается в ископаемой и атомной энергии, как в связующем веществе, настаивает автор статьи. «Если мы его ликвидируем, мира с Россией быть не может. А мир сегодня важнее, чем завтрашние выбросы CO₂», — заключает эксперт.