Euronews: гибриду автомобиля и самолёта разрешили летать над Братиславой

Словацкая компания Klein Vision получила первый европейский сертификат авиационной безопасности для своего гибрида машины и самолёта. Как передаёт Euronews, теперь двухместному прототипу под названием AirCar разрешено летать над Братиславой, и он осуществил уже более 200 взлётов и посадок. Разработчики надеются, что данный гибрид может стать альтернативой вертолётам аэротакси.
Автомобилю теперь разрешено летать над Братиславой. Словацкая компания Klein Vision получила первый европейский сертификат авиационной безопасности для своего гибрида машины и самолёта. Двухместный прототип под названием AirCar осуществил уже более 200 взлётов и посадок, а общий налёт превышает 75 часов.
АНТОН ЗАЯЦ, сооснователь Klein Vision: Я часто летаю по Европе и хотел бы иметь летающий автомобиль, потому что тогда после посадки в аэропорту мне не надо было бы ловить такси, пробиваться через перегруженные терминалы, ждать лимузин и так далее.
Пока максимальная дальность полёта AirCar — 500 километров. Разработчики надеются, что этот гибрид может стать альтернативой вертолётам аэротакси.
АНТОН ЗАЯЦ: Хотя, как я полагаю, машины именно с вертикальным взлётом и посадкой станут частью транспортных систем инфраструктуры, летающие автомобили более энергоэффективны.
Теперь Klein Vision работает над следующим прототипом летающего автомобиля, который мог бы преодолевать до тысячи километров на скорости до 300 км/ч. Когда и он получит сертификат авиационной безопасности, компания планирует начать серийное производство.
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