Le Figaro: работа превратилась в ад — борьба с автомобилями в Париже ударила по малому бизнесу и строителям

После того как мэрия Парижа приступила к реализации плана по ликвидации половины парковочных мест, жизнь некоторых профессионалов в городе стала невыносимой, пишет Le Figaro. Работникам сферы строительства и услуг часто приходится тратить часы на поиск парковки, а после всё равно платить штраф за стоянку в неположенном месте. В итоге предприниматели включают издержки в стоимость своей работы, что сказывается и на обычных парижанах, констатирует издание.

Работники сферы услуг и строительства жалуются на невыносимые условия труда в Париже, установившиеся после того, как мэрия начала воплощать в жизнь планы по ликвидации половины парковочных мест в столице ради «благоустройства районов» и «озеленения города», сообщает Le Figaro. Когда ты тратишь «более двух с половиной часов, чтобы доехать до работы в Париже», затем «крутишься 45 минут, чтобы найти место для парковки», а после «получаешь штраф за превышение разрешённого времени стоянки на минуту», задаёшься вопросом, не лучше ли пораньше отправиться на пенсию, негодует один из предпринимателей.

Как напоминает заместитель мэра Парижа, отвечающий за преобразование общественного пространства, Давид Беллиар, в ходе прошедшей предвыборной кампании городская администрация пообещала ликвидировать от 60 тыс. до 65 тыс. парковочных мест, чтобы создать на их месте расширенные тротуары, велосипедные дорожки, зелёные насаждения и террасы.

Между тем, для профессионалов, которые ежедневно нуждаются в автомобиле, — таких как строительные рабочие — эта ситуация «стала адом», констатирует газета. «Я выезжаю около 6 часов утра и приезжаю в Париж не раньше 8:30», — рассказывает руководитель компании по водоснабжению и газоснабжению Марк Одуан, живущий в пригороде. С начала пандемии ездить по городу и находить место для парковки стало настоящей каторгой, сетует он, признаваясь, что штрафы за неправильную парковку обходятся ему в сумму не менее чем €3500 в год. «Недавно один из моих парней получил пять протоколов на общую сумму 450 евро за 10 дней», — рассказывает предприниматель. — Даже если вы повесите на лобовое стекло табличку с надписью: «срочное устранение сантехнических неисправностей», вы получите штраф. Или, что ещё хуже, вы спускаетесь со всем своим оборудованием, а фургона уже нет! Не говоря уже о потерянном времени и такси, чтобы добраться до штрафстоянки».

Из-за этого работа сантехников становится всё менее рентабельной, отмечает собеседник газеты. По его словам, раньше рабочие успевали обслужить четырёх клиентов утром и ещё четырёх днём. Теперь же день, когда им удаётся завершить три вызова, считается удачным. От работы в некоторых районах приходится и вовсе отказываться.

Ландшафтный дизайнер Эмиль Ференци признаётся, что однажды получил четыре штрафа за неправильную парковку в один день. Поскольку он считается работником сферы услуг, он не может пользоваться парковочными местами, зарезервированными для доставки товаров. «Почти четверть строительных компаний в столице регулярно включает в свои сметы суммы, связанные с трудностями при парковке и передвижении по городу, — отмечает Французская федерация строительных компаний Большого Парижа. — Таким образом, это отражается и на местных жителях».

По словам Давида Беллиара, мэрия пытается решить проблему, вводя систему годовых подписок на парковочные места для профессионалов, работая над системой бронирования парковочных мест и экспериментируя с переносом часов разгрузки товаров для магазинов на раннее утро, чтобы освободить парковочные места в течение дня.