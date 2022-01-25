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Euronews: жители Буркина-Фасо празднуют захват власти военными в надежде на защиту от исламистов
Многие жители Буркина-Фасо, которые с осени прошлого года начали выходить на демонстрации протеста с требованием обеспечить безопасность на фоне увеличивающегося числа нападений террористов на мирных жителей и военнослужащих, приветствовали захват власти в стране Патриотическим движением за охрану и восстановление во главе с военными. В то же время ЕС и ООН осудили военный переворот в стране и призвали к переговорам, передаёт Euronews.

Жители Уагадугу празднуют захват власти в Буркина-Фасо военными. Многие из тех, кто пришёл поддержать военнослужащих около здания национального телевидения, говорят, что устали жить в страхе и бояться потерять близких из-за неспособности отстранённого президента сдержать наступление исламистов. 

О захвате власти в стране Патриотическим движением за охрану и восстановление группа из 14 военнослужащих объявила во второй половине дня в понедельник. В эфире показали письмо, в котором президент Каборе якобы подаёт в отставку с поста главы государства. При этом мятежники не сообщили, находится ли он среди других арестованных.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал соблюдать конституционный порядок и освободить президента Каборе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил военный переворот в Буркина-Фасо и призвал стороны к переговорам. 

Выступления жителей страны с требованием укрепить безопасность начались минувшей осенью. За последние три года, как отмечают эксперты, Буркина-Фасо превратилась в эпицентр исламистской активности в Западной Африке.

Дата выхода в эфир 25 января 2022 года.
 

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Euronews Франция Европа
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