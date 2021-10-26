Le Monde: Запад осудил переворот в Судане, а Россия считает его логичным

В Судане произошёл государственный переворот, премьер-министра и чиновников переходного правительства взяли под стражу военные. Как пишет Le Monde, многие западные страны путч осудили, а Россия отметила, что это «логичный результат провальной политики».

В Судане произошёл государственный переворот, военные арестовали ряд чиновников, включая премьер-министра переходного правительства. Это вызвало бурную реакцию у международного сообщества, пишет Le Monde.



Так, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил «военный госпереворот» и потребовал незамедлительно освободить премьер-министра Судана: «Необходимо обеспечить полное соблюдение Конституции, чтобы защитить переходный политический процесс, достигнутый такой борьбой».



Шесть западных стран — Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Эстония и Франция — созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН, оно должно пройти во вторник после обеда. Автор статьи отмечает, что у них нет цели в итоговой декларации осуждать переворот, как это сделал Генеральный секретарь ООН, но лишь обозначить обеспокоенность Совбеза. Их задача — достигнуть единогласия в Совбезе, но дипломаты сомневаются, что Россия и Китай поддержат такую декларацию.



Соединённые Штаты со своей стороны выразили глубокую обеспокоенность. Автор статьи отмечает, что их представитель был буквально накануне в офисе премьер-министра Судана. «Мы полностью отвергаем роспуск гражданского переходного правительства и институтов и призываем незамедлительно их вернуть», — приводит автор статьи слова госсекретаря США Энтони Блинкена. Он также добавил, что арест чиновников неприемлем и Вооружённые силы Судана должны гарантировать их безопасность и незамедлительно их освободить. Также в свете этих событий США заморозили денежный транш Судану в размере $700 млн, который направлялся в помощь переходу страны к демократии.



Европейская комиссия тоже потребовала скорейшего освобождения суданских чиновников, а также чтобы бесперебойно работали средства связи. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал международное сообщество «вернуть переходный политический процесс Судана на свои рельсы». Свою поддержку прежним суданским чиновникам выразил и президент Франции Эммануэль Макрон. С теми же заявлениями выступили лидеры европейских и африканских государств, а также представители Лиги арабских государств, Африканского союза.



Россия, со своей стороны, отреагировала иначе, пишет Le Monde. Она отметила, что путч — «логичный результат провальной политики, которая проводилась на протяжении последних двух лет». «Отчаяние и бедственное положение подавляющего большинства населения фактически игнорировались переходными властями и их зарубежными покровителями и консультантами, — заявили в МИД России. — Масштабное иностранное вмешательство во внутренние дела республики на практике привело к потере гражданами Судана доверия к переходным властям, что провоцировало общую нестабильность в стране».