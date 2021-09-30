Reuters: слишком много представителей Запада — Россия не позволила ООН назначить экспертов по санкциям против африканских государств

В Совбезе ООН застопорилось утверждение кандидатур экспертов, работающих в комиссиях по мониторингу нарушений международных санкций в отношении Южного Судана, Конго, ЦАР и Мали, передаёт Reuters. Как сообщили агентству дипломаты, виной всему Москва, которую не устроили новые составы экспертных групп: российская сторона считает, что в них слишком много представителей Запада.

Россия препятствует в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций назначению независимых экспертов для мониторинга нарушений санкций ООН, наложенных на Южный Судан, Демократическую Республику Конго (ДРК), Центральноафриканскую Республику (ЦАР) и Мали, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Как заявили источники агентства, Москву не устроил состав наблюдательных комиссий — по мнению российской стороны, в них слишком много экспертов из западных стран и слишком мало россиян. Россия в настоящий момент предпринимает усилия, направленные на наращивание влияния в Африке, в особенности в Мали и ЦАР, где она бросает вызов Франции, которая традиционно обладает большим авторитетом в этих странах, подчёркивается в материале Reuters.

«Россия действительно приостановила процесс утверждения ряда комиссий или отдельных экспертов, — подтвердил в интервью агентству первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский. — К сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся с ситуацией, когда предполагаемый состав этих комиссий не сбалансирован по географическому принципу: мы наблюдаем преобладание представителей западных стран». Полянский также отметил, что некоторые из экспертов, кандидатуры которых были вынесены на рассмотрение Совбеза, «не соответствуют требованиям в плане непредвзятости, нейтральности и независимости», что может повлиять на их работу.

По информации Reuters, мандат экспертов ООН, работающих в Южном Судане, истёк 1 июля, в ДРК — 1 августа, а в ЦАР — 31 августа; мандат наблюдателей, обеспечивающих соблюдение санкций против Мали истекает 30 сентября. До тех пор, пока Собвез не подтвердит предложенные Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем новые кандидатуры на посты наблюдателей, эксперты не могут начать работу, из-за чего отслеживать нарушения санкций против упомянутых африканских стран будет значительно сложнее, предупреждает агентство.

Как разъясняют журналисты Reuters, Совбез ежегодно выносит на рассмотрение санкционные режимы в отношении различных стран и мандаты комиссий, которые отслеживают нарушения этих санкций и дают ООН рекомендации по дальнейшим шагам. Генеральный секретарь ООН затем предлагает совету кандидатуры экспертов для каждой из комиссий в составе от четырёх до шести человек на каждый санкционный режим, а Совбез должен подтвердить их единогласным решением — и лишь тогда они могут начать работу.

По информации Reuters, Россия также препятствует утверждению кандидатуры одного эксперта, назначенного на вакантную позицию в комиссии по мониторингу соблюдения санкций против Сомали; вместе с тем остальные эксперты данной комиссии смогут продолжить работу в этой стране до истечения их мандата в середине декабря.