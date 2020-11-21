TV5: Макрон обвинил Россию и Турцию в желании настроить Африку против Франции

00:11 Российские дзюдоисты завоевали три золота на ЧЕ в Чехии Сборная России по дзюдо заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы в чешской Праге.

00:00 Радионова: у Туктамышевой сложный путь, и я очень рада, что она, наконец, выиграла Бронзовая призёрка чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова высказала мнение о победе Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

23:55 Израиль сообщил о запуске снаряда из сектора Газа Армия Израиля сообщила о запуске снаряда из сектора Газа в сторону израильской территории.

23:50 Агапитов подтвердил, что его переизбрали главой Федерации тяжёлой атлетики России Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов подтвердил, что был переизбран на новый срок в ходе очередной отчётно-выборной конференции организации.

23:41 Полицейские в Париже пригрозили привлечь к ответственности журналиста RT France Французские полицейские в ходе демонстрации в Париже против закона «О глобальной безопасности», запрещающего снимать на видео сотрудников полиции, пригрозили привлечь к ответственности журналиста RT France Мерием Лариби.

23:41 Тедеско возмутился вопросом о своём отъезде из расположения «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, как его отъезд из страны во время международной паузы на матчи национальных сборных повлиял на ход тренировок и подготовки команды к возобновлению сезона.

23:37 Во Франции за сутки выявлено более 17 тысяч случаев коронавируса Во Франции за сутки выявили 17 881 нового заболевшего коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 2 127 051.

23:18 «Севилья» победила «Сельту» в Примере перед матчем ЛЧ с «Краснодаром» «Севилья» одержала победу над «Сельтой» в матче десятого тура испанской Примеры.

23:16 Газзаев сравнил гол Зобнина в ворота «Динамо» со слаломным проходом горнолыжника Бывший игрок и тренер «Динамо» Валерий Газзаев высказался о матче со «Спартаком» в 15-м туре чемпионата России.

23:08 Тедеско отреагировал на попадание в тройку перспективных тренеров мира по версии AS Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» ответил на вопрос по поводу попадания в тройку самых перспективных тренеров мира по версии издания AS.

23:04 В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в городе зафиксировано 8308 летальных случаев среди заболевших COVID-19, сообщает столичный оперативный штаб.

23:03 Жулин назвал неожиданной победу Туктамышевой на этапе Гран-при в Москве Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, высказал мнение о выступлении женщин в произвольной программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

23:03 Кобелев посетовал на нехватку игровой мысли в матче «Динамо» и «Спартака» Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение о матче 15-го тура чемпионата России со «Спартаком».

23:01 Республиканцы запросили две недели на пересчёт голосов в Мичигане Руководство отделения Республиканской партии в Мичигане обратилось с открытым письмом в адрес избиркома штата с просьбой отложить на две недели сертификацию результатов подсчёта голосов на президентских выборах для проведения проверки точности итогов голосования.

22:58 Тедеско не считает, что «Спартаку» не хватает плеймейкера Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» ответил на вопрос по поводу необходимости появления в команде игрока, выполняющего роль плеймейкера.

22:49 «Аталанта» сыграла вничью со «Специей» в Серии А, Миранчук вышел в конце матча «Аталанта» сыграла вничью со «Специей» в матче восьмого тура итальянской футбольной Серии А.

22:46 В Абхазии заявили о выходе на плато по коронавирусу Абхазия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, когда на протяжении длительного времени не фиксируется рост числа новых заболевших, заявил глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия.

22:45 Леонова о победе Туктамышевой: её оценили по достоинству, она постаралась Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова высказала мнение о победе Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

22:42 Бестемьянова не считает сенсацией победу Туктамышевой на этапе Гран-при в Москве Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о победе Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

22:40 Силкин положительно оценил работу Шварца в «Динамо» Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что порадовался за «Динамо», несмотря на упущенную победу в матче со «Спартаком» (1:1).

22:36 Тедеско заявил, что Соболев пропустит следующие четыре матча «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру нападающего Александра Кокорина в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо», а также высказался о травме Александра Соболева.

22:34 Воронин назвал обидным для «Динамо» результат матча со «Спартаком» Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался об игре со «Спартаком» (1:1) в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

22:29 «Тоттенхэм» взял верх над «Манчестер Сити» и возглавил турнирную таблицу АПЛ Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

22:27 Бестемьянова о падениях Трусовой: когда человек делает четыре четверных прыжка в программе, то такое может произойти Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о выступлении Александры Трусовой в произвольной программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

22:25 Макрон анонсировал открытие в Лионе академии ВОЗ для обучения медиков Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» в режиме видеоконференции сообщил, что в Лионе откроется Всемирная академия здравоохранения для повышения квалификации медиков со всего мира.

22:20 Леонова призвала не списывать падения Трусовой на её переход к Плющенко Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова высказала мнение о выступлении Александры Трусовой в произвольной программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

22:18 Овечкин уверен, что «Динамо» поборется за чемпионство в РПЛ Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после ничьей между московскими «Спартаком» и «Динамо» в футбольном матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

22:11 Тедеско считает, что «Спартак» заслуживал победу в матче с «Динамо» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».

22:09 В Минобороны рассказали о заболеваемости коронавирусом среди военных За прошедшие сутки 224 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится в бюллетене Минобороны России.

22:02 Фигуристка Косторная рассказала, над чем ей ещё необходимо поработать Алёна Косторная после своего выступления в произвольной программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве рассказала, над чем ей ещё необходимо поработать.

22:00 Член совета директоров «Спартака»: хотелось бы результата в матче с «Динамо» Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал ничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».

21:56 Мостовой считает, что «Спартаку» повезло в матче с «Динамо» Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на ничью в матче со столичным «Динамо» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:54 Задержанного за похищение ребёнка под Владимиром подозревают в насилии Мужчина, задержанный по обвинению в похищении первоклассника в Камешковском районе Владимирской области, подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщили в районном суде.

21:51 Гулякова заявила, что не ожидала попадания в тройку призёров этапа Гран-при в Москве Анастасия Гулякова прокомментировала своё выступление в произвольной программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

21:47 Косторная: немного расстроена, что не победила, но очень рада за Туктамышеву Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в произвольной программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

21:44 В «Спартаке» подтвердили, что Соболев отправился на медобследование в Рим Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о состоянии нападающего команды Александра Соболева.

21:36 На Украине заявили о планах продлить закон об особом статусе Донбасса Закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован, но без включения в него формулы Штайнмайера. Об этом в интервью ТСН заявил советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

21:35 Туктамышева заявила, что сделала практически всё, что могла, для победы на этапе Гран-при в Москве Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в произвольной программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

21:35 Тренер «Динамо» о матче со «Спартаком»: думаю, все получили удовольствие от игры Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу ничьей со столичным «Спартаком» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:29 Была опубликована видеозапись победного проката Туктамышевой на Гран-при в Москве Пресс-служба Первого канала опубликовала видеозапись проката произвольной программы Елизаветы Туктамышевой, победившей на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

21:24 Член совета директоров «Динамо» Степашин прокомментировал ничью со «Спартаком» Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал ничью со столичным «Спартаком» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:24 Трусова не смогла объяснить свои падения в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве Александра Трусова прокомментировала своё выступление в произвольной программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

21:16 Ягудин о падениях Трусовой: сегодня не её день Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказал мнение о выступлении Александры Трусовой в произвольной программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

21:15 Алиев прокомментировал реакцию США и Франции на заявление по Карабаху Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с межведомственной делегацией из России заявил, что в Баку рады позитивному отношению Франции и США к трёхстороннему заявлению России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

21:07 Зобнин признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Динамо» Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин признан лучшим игроком матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (1:1).

21:05 Туктамышева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве Елизавета Туктамышева заняла первое место в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

20:56 Трусова допустила четыре падения в произвольной программе на Гран-при в Москве Александра Трусова допустила четыре падения во время проката произвольной программы в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

20:55 «Локомотив» в меньшинстве обыграл «Арсенал» благодаря голу с пенальти в матче РПЛ Московский «Локомотив» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

20:53 Учёные ожидают вспышки кори из-за пропуска вакцинации детей в пандемию Учёные Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне прогнозируют вспышки кори в 2021 году из-за пропуска многими детьми в ряде стран запланированной вакцинации в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.