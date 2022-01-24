Обозреватель NYT посоветовал Вашингтону «смириться с болью» и отступить с Украины

Уход США из Афганистана показал, что иногда что-то может казаться весьма разумным, но в то же время быть и весьма болезненным, уверен обозреватель The New York Times Росс Даутхат. По его мнению, найти возможность провести успешное отступление — одна из самых сложных задач в геополитике, и США необходимо пересмотреть своё отношение к Украине и смириться с некоторой болью ради большей стабильности.

В геополитике одна из самых сложных задач — найти возможность провести успешное отступление, считает обозреватель The New York Times Росс Даутхат. Он уверен, что администрация США сделала правильный стратегический выбор, когда приняла решение о выходе из Афганистана, однако это впоследствии нанесло президентству Байдена глубокую рану и обнажило перед миром абсолютную слабость Америки. И сегодня через то же самое Америка проходит и на Украине.

«В дни своего существования в качестве супердержавы Соединённые Штаты предприняли ряд шагов, чтобы расширить сферу нашего влияния вглубь ближнего зарубежья России. Однако даже тогда, когда американская мощь находилась в зените, попытка вывести Украину из орбиты влияния России и оставить украинцам, ориентированным на западные союзы, полуоткрытую дверь в НАТО, была глупой приверженностью каким-то супер-обязательствам», — пишет Даутхат.

Он отмечает, что когда США давали гарантии безопасности Киеву при Билле Клинтоне, приоткрывали дверь в НАТО при Джордже Буше — младшем и поддерживали протесты при Бараке Обаме, в каждом случае Америка действовала с лучшими намерениями, однако в геополитике благие намерения всегда находятся в подчинении у реалий власти. А эти реалии таковы, что украинская власть «просто никогда не была в состоянии полностью присоединиться к Западу, поскольку она слишком слаба экономически, слишком внутренне разобщена и просто находится не в том месте и не в то время». Поэтому, полагает обозреватель издания, с учётом этого и настоятельной необходимости сосредоточить американскую мощь в Восточной Азии для противодействия Китаю, становится ясно, где может закончиться в идеале новое американское отступление: оно может произойти на линии отложенного вопроса о расширении НАТО.

Но, как и в случае с Афганистаном, реальное исполнение идеи значительно сложнее, чем сама теория. Прийти к устойчивому пониманию с Путиным сложно, а отход от Украины неизбежно вызовет сомнения относительно более важных обязательств Америки в других местах. Именно поэтому, считает Даутхат, поиск Белым домом правильного промежуточного ответа, некоего баланса между санкциями и поставками оружия Украине, выглядит как «некое опасливое, неуверенное прощупывание почвы».

«И если мы не можем отказаться от идеи некоторого отступления вообще, то можно предложить отказаться от него на какой-то длительный период — например, на 25 лет. Иногда что-то может казаться весьма разумным, но в то же время быть и весьма болезненным. Болезненным с точки зрения признания слабости Запада, болезненным для надежд и амбиций украинцев. Но смириться с некоторой болью ради большей стабильности — это то, что происходит, когда вы пытаетесь найти приличествующий и достойный путь к необходимому отступлению после того, как напринимали кучу неверных решений», — заключает автор материала.