France 2: планам ЕС о создании коллективной обороны мешают разногласия между странами

Европейские страны уже долгое время пытаются разработать систему коллективной безопасности Европы, однако этому мешают разногласия по ключевым вопросам, которые не дают оперативно реагировать на произошедшие события. Желая покончить с зависимостью от США, члены ЕС вынуждены сотрудничать друг с другом, разрабатывают стратегическую программу и намерены предпринимать решительные действия благодаря работе собственного Военного штаба, передаёт France 2.

Во время парада 14 июля вместе с французскими маршируют солдаты из Германии, Бельгии и Финляндии. Эти символичные кадры сняты три года назад — инициатива президента Макрона, чтобы стимулировать создание европейской обороны.

В настоящее время это сотрудничество реализуется в Мали благодаря операции «Такуба»: для борьбы с террористической угрозой туда переброшено 8 тысяч солдат. Операция проходит под руководством Франции. Сейчас в ней принимают участие восемь других европейских стран, а вскоре к ним присоединятся ещё четыре. Париж видит в этом знак, что ситуация начинает меняться.

НАТАЛИ ЛУАЗО, член Европарламента, председатель Подкомитета по безопасности и обороне: Когда Чешская Республика, Эстония, Италия, Польша, Литва говорят, что присоединятся к «Такубе», это говорит о том, что происходит что-то новое. Всё это нужно организовать, сделать больше и лучше.

Потому что страны Евросоюза по-прежнему не могут договориться, начиная с того, какое вооружение использовать. В Европе существует 17 различных типов танков, в то время как в США — один, 20 типов самолётов против шести американских. Другая проблема — отсутствие европейского штаба. В 2004 году ЕС создал тактическую группу — она состоит из 1500 солдат, которых можно мобилизовать в одной из стран — членов союза с ротацией каждые полгода. Их никогда не использовали в действии, потому что для этого нужно согласие всех членов Евросоюза.

НИКОЛЯ ГРО-ВЕРЕЙД, главный редактор информационно-аналитического портала B2: Проблема Европы — это быстрота реакции. У неё не получается быстро реагировать на происходящие события. В то время как в текущей международной обстановке надо реагировать практически в течение 24 часов.

Вывод войск из Афганистана летом прошлого года произвёл шокирующее впечатление. Европейские страны, находящиеся в полной зависимости от США, осознали, что необходимо избавиться от своего исторического союзника. Новые угрозы в космосе или киберпространстве, которые затрагивают все страны, также вынуждают членов ЕС лучше сотрудничать между собой. Теперь в Брюсселе Военный штаб Европейского союза намерен взять дело в свои руки.

ЭРВЕ БЛЕЖАН, вице-адмирал, генеральный директор Военного штаба ЕС: Мы покажем, что мы готовы использовать те силы, которые Евросоюз потенциально может использовать. Это будут учения под командованием Евросоюза, которые станут немного традиционным сигналом устрашения и будут говорить: «Посмотрите, у нас есть средства и сейчас мы готовы ими воспользоваться».

ЖЮЛЬЕН ГАСПАРЮТТО, корреспондент французского телевидения в Брюсселе: Отсутствие Евросоюза на переговорах с Россией, проходящих на этой неделе, — новый способ показать беспомощность Европы. Через два месяца страны — члены ЕС представят свою стратегическую программу и обещают, что за первым планом коллективной обороны на этот раз последуют действия.

Дата выхода в эфир 22 января 2022 года.