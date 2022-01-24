Euronews Оригинал

Euronews: ВОЗ надеется на скорый «свет в конце туннеля» для ликвидации пандемии в Европе
Эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают, что Европа уже приближается к завершающей фазе пандемии COVID-19 и ситуацию вскоре получится переломить к лучшему. По мнению директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, уже в ближайшие месяцы COVID-19 может трансформироваться в этом регионе в сезонное заболевание. Однако пока число заражённых продолжает стремительно расти, передаёт Euronews.

Пандемия коронавируса может в скором времени закончиться — такое мнение высказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Эксперт допустил, что в ближайшие месяцы COVID-19 трансформируется в сезонное заболевание. 

ХАНС КЛЮГЕ, директор Европейского бюро ВОЗ: Как только волна омикрон-штамма спадёт, в течение нескольких недель или месяцев, у нас будет коллективный иммунитет. У одних он выработается в результате вакцинации, у других — за счёт перенесеённого заболевания. Имеет значение и сезонный фактор. Поэтому мы предполагаем, что наступит период затишья. К концу нынешнего года COVID-19 может вернуться  но совсем не обязательно, что вернётся пандемия. Вполне вероятно, что европейский регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии. 

Европейские страны делают ставку на вакцинацию и ужесточают ограничения для непривитых. Во Франции с сегодняшнего дня на смену «санитарному пропуску» пришёл «вакцинный паспорт». Только люди с полным курсом вакцинации (включая бустерную дозу) и недавно переболевшие COVID-19 могут посещать рестораны, бары, спортивные центры, салоны красоты. «Вакцинный паспорт» понадобится для путешествий в поездах дальнего следования и на внутренних авиарейсах. 

В Польше, где охват населения вакцинацией значительно ниже, чем в среднем по ЕС, стремительно растёт число инфицированных: за минувшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили более 34 тысяч человек. На фоне неблагополучной эпидемической ситуации власти решили увеличить вдвое число койкомест для ковидных больных и ввести бесплатное тестирование. 

Дата выхода в эфир 24 января 2022 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
болезнь больница вакцина вирус ВОЗ Европа здоровье карантин коронавирус Польша смертность Франция эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров