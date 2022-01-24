Euronews: ВОЗ надеется на скорый «свет в конце туннеля» для ликвидации пандемии в Европе

Эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают, что Европа уже приближается к завершающей фазе пандемии COVID-19 и ситуацию вскоре получится переломить к лучшему. По мнению директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, уже в ближайшие месяцы COVID-19 может трансформироваться в этом регионе в сезонное заболевание. Однако пока число заражённых продолжает стремительно расти, передаёт Euronews.
Пандемия коронавируса может в скором времени закончиться — такое мнение высказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Эксперт допустил, что в ближайшие месяцы COVID-19 трансформируется в сезонное заболевание.
ХАНС КЛЮГЕ, директор Европейского бюро ВОЗ: Как только волна омикрон-штамма спадёт, в течение нескольких недель или месяцев, у нас будет коллективный иммунитет. У одних он выработается в результате вакцинации, у других — за счёт перенесеённого заболевания. Имеет значение и сезонный фактор. Поэтому мы предполагаем, что наступит период затишья. К концу нынешнего года COVID-19 может вернуться — но совсем не обязательно, что вернётся пандемия. Вполне вероятно, что европейский регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии.
Европейские страны делают ставку на вакцинацию и ужесточают ограничения для непривитых. Во Франции с сегодняшнего дня на смену «санитарному пропуску» пришёл «вакцинный паспорт». Только люди с полным курсом вакцинации (включая бустерную дозу) и недавно переболевшие COVID-19 могут посещать рестораны, бары, спортивные центры, салоны красоты. «Вакцинный паспорт» понадобится для путешествий в поездах дальнего следования и на внутренних авиарейсах.
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