ABC News: цены на шоколад могут резко взлететь из-за плохого урожая какао

Плохой урожай какао в Западной Африке может привести к резкому росту цен на шоколад, сообщает ABC News. Рост может быть также усилен повышенным спросом: популярность шоколада в период пандемии и в зимнее время стремительно выросла.
Повысятся ли в скором времени цены на шоколад? В условиях частых карантинов и холодной погоды спрос на шоколад резко вырос, однако производство какао-бобов (основного ингредиента шоколада) не справляется с ростом популярности.
Вот данные статистики: согласно Bloomberg, продажи шоколада возрастают более чем на 5 процентов каждые четыре месяца, и это ещё до Дня святого Валентина. Одновременно с этим производство какао-бобов замедляется: 66 процентов всех какао-бобов производится в Кот-д-Ивуаре и в Гане. Власти Кот-д-Ивуара сообщили, что в этом сезоне урожай какао-бобов снизится на 10 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года. А в Гане, согласно данным Международной организации по какао, производство какао-бобов упало на 45 процентов.
Высокий спрос и низкое предложение обычно означают рост цен. На этой неделе фьючерсный рынок какао достиг максимума за последние два месяца. Также есть признаки того, что цены на какао и шоколад продолжат расти. И наконец, в свете снижения урожая какао в Западной Африке производители шоколада были вынуждены обратиться к собственным запасам. Согласно данным Bloomberg, официальные склады в американских портах опустели на 20 процентов.
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