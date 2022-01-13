Виноваты не только метели — Insider о пустеющих полках в продуктовых магазинах США

Многие американцы публикуют в соцсетях фотографии пустующих полок в местных супермаркетах — от секций с овощами и фруктами до мясных отделов и сладостей, пишет Insider. Как объясняют эксперты, на уже существующие проблемы на рынке труда и в цепях поставок наложились «омикрон» и недавние метели, из-за которых магазины не получают вовремя новую продукцию и недосчитываются персонала, чтобы всё выложить.

Жители разных регионов США делятся в соцсетях фотографиями пустых полок в крупных супермаркетах, включая Walmart, Trader Joe's, Target и Giant Food, пишет Insider.

Как рассказала изданию сеть магазинов Giant Food, работающая в штатах Пенсильвания, Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния, предприятия розничной торговли столкнулись сразу с несколькими проблемами, которые отразились на персонале и наличии товаров. Среди этих проблем — стремительно распространяющийся штамм «омикрон» и недавние метели, которые создали дополнительную нагрузку на цепочки поставок.

Так, из-за «омикрона» торговые предприятия испытывают нехватку сотрудников, поскольку многие были вынуждены уйти на больничный. К примеру, из в общей сложности 2,5 тыс. работников в Коннектикуте, Нью-Йорке и Нью-Джерси сеть супермаркетов Stew Leonard's недосчиталась 200 сотрудников, которые не смогли выйти на работу из-за болезни.

Как объясняет Insider, нехватка персонала в цепях поставок означает, что в конечном счёте магазинам будет требоваться больше времени на то, чтобы получить новую продукцию и выставить её на полки. По словам Спенсера Шута, эксперта консалтинговой компании Proxima, работающей в сфере цепей поставок, на рынке труда в США ещё до этого сложилась напряжённая ситуация, а появление «омикрона» лишь усугубило её. Работники на производствах, в пищевой промышленности, транспортных сетях, магазинах — по всей цепи — берут больничные, и это приводит к задержкам поставок и нехватке товаров.

При этом, как прогнозирует Вивек Санкаран, гендиректор второй по величине в США сети супермаркетов Albertsons, в предстоящие четыре-шесть недель ожидается ещё больше проблем с поставками. Как отметил топ-менеджер, некоторые категории товаров уже несколько месяцев не появляются в продаже.

Insider обращает внимание, что вдобавок к уже существующим перебоям и нехватке персонала проблем прибавили и недавние метели, опять-таки вызвавшие задержки поставок из-за ухудшившейся ситуации на дорогах.

Утром во вторник 11 января житель штата Южная Каролина Дэйв Дэнна обнаружил, что секции с фруктами и овощами, мясом и хлебом в местном супермаркете Walmart практически полностью пусты, и поделился этим в соцсетях.

— Dave Danna (@DaveEDanna) January 11, 2022

Дэйв Дэнна: «Отдел с овощами и фруктами нашего Super Walmart этим утром».

— Dave Danna (@DaveEDanna) January 11, 2022

Дэйв Дэнна: «Полки в мясном отделе тоже выглядят пустовато».

— Dave Danna (@DaveEDanna) January 11, 2022

Дэйв Дэнна: «Мировая война захватила и отдел со сладостями? Уверяю, если сейчас действительно начнётся нехватка сладкого и эти полки продолжат пустовать, начнётся революция. Сахар — это всё, что у нас осталось».

Другие пользователи тоже не преминули обратить внимание на пустующие полки в своих городах.

— Jordan Chamberlain (@jordylancaster) January 11, 2022

Джордан Чемберлен: «Полки в Target недалеко от моего дома. Жесть».

Кое-кто даже вспомнил хэштег #bareshelvesbiden («пустые полки — Байден»), который приобрёл популярность в прошлом октябре. Впрочем, нашлись и бдительные пользователи, которые указали на то, что некоторые используют фейковые фото — смонтированные, сделанные давно или даже в другой стране.

По оценке опытного эксперта в сфере розничной торговли и цепей поставок из компании Kantar Consulting Дэйва Маркотта, нехватку товаров сегодня можно сравнить с ситуацией, которая наблюдалась на пике пандемии, когда американцы активно скупали продукцию про запас. Впрочем, на взгляд специалиста, покупатели в большинстве своём, похоже, особо ничего не замечают — а если и замечают, то относятся к этому достаточно спокойно.