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Корреспондент: Украина уже прошла подготовку к российской агрессии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев на данный момент не ведёт подготовку к началу агрессивных военных действий со стороны России. Как передаёт «Корреспондент», Данилов добавил, что Украина прошла все необходимые предварительные этапы и, если понадобится, обществу сообщат о начале срочной подготовки.
Корреспондент: Украина уже прошла подготовку к российской агрессии
AP

Киев сегодня не ведёт подготовку к началу агрессивных военных действий со стороны России. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«В случае необходимости, у нас чётко выписаны все эти процедуры. Соответственно, мы прошли все необходимые подготовительные этапы. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям — если что-то серьёзное произойдёт завтра  нет», — сказал Данилов.

При этом он заявил, что обществу сообщат, если начнётся срочная подготовка.
 
«Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счёт общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определённые процессы, на которые мы должны реагировать», — добавил секретарь СНБО.
 
Он также отметил, что заседание СНБО отдельно не собиралось для того, чтобы рассмотреть возможное вторжение России на территорию Украины, однако еженедельно проходит совещание, где подводят итоги недели и анализируют всю информацию.
 
Данилов рассказал, что собираются представители разведки, службы безопасности, военные и определённые структуры для обсуждения ситуации. В этой группе работает около 18 человек. Также каждый день о ситуации докладывают президенту Владимиру Зеленскому.
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