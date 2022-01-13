Euronews: израильские учёные научили золотую рыбку водить автомобиль

Учёные из Университета имени Бен-Гуриона в Израиле утверждают, что научили золотую рыбку водить машину. Как передаёт Euronews, исследователи считают, что тот факт, что золотая рыбка оказалась способна добираться до цели, несмотря на то что у неё на пути были препятствия, доказывает, что, даже оказавшись в незнакомой для себя среде, биологический вид не теряет навыки, приобретённые в других условиях.

Израильские учёные из Университета имени Бен-Гуриона утверждают, что научили золотую рыбку водить машину.

Аквариум с рыбкой установили на робот-автомобиль, оснащённый камерой, считывающей движения «плавучего водителя». Благодаря специальной технологии, у автомобиля поворачивалось то колесо, в сторону которого внутри аквариума плыла рыбка. Таким образом машина меняла направление.

По словам учёных, через некоторое время рыбка осознала это и научилась направлять робот-автомобиль в сторону розовой цели на другом конце комнаты. Когда у неё получалось достичь финиша, рыбка получала в награду еду.

Учёные считают, что тот факт, что золотая рыбка оказалась способна добираться до цели, даже если у неё на пути были препятствия, доказывает, что рыбы сохраняют свои способности к навигации, находясь на твёрдой земле. Это может означать, что, даже оказавшись в незнакомой для себя среде, биологический вид не теряет навыки, приобретённые в других условиях.