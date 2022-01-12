Корреспондент: украинские учёные заявили о начале новой волны пандемии в стране
Число положительных тестов на COVID-19 на Украине выросло почти на 40% в сравнении с минимальными показателями последних чисел декабря, что свидетельствует о начале новой волны пандемии. Как пишет «Корреспондент», об этом на своей странице в Facebook сообщила Национальная академия наук Украины.
Учёные обратили внимание, что на Украине увеличились объёмы тестирования и количество положительных тестов. Среднее количество новых обнаружений на Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю.
Ссылки по теме
-
Euronews: европейские авиакомпании вынуждены отправлять в полёт пустые самолёты
-
Kurier: заразится пол-Европы — ВОЗ предупреждает о стремительном распространении «омикрона»
-
Fox News: «белым не положено» — лекарства от COVID в США назначают по расовому признаку
-
Euronews: ЕС приходится наращивать производство тестов на фоне новой волны заражений