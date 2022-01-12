Корреспондент: украинские учёные заявили о начале новой волны пандемии в стране

Национальная академия наук Украины считает, что увеличение числа положительных тестов на коронавирус говорит о начале в стране новой волны пандемии. Как пишет «Корреспондент», учёные заявили, что на Украине повторяется ситуация, которая была в странах Восточной Европы, но с небольшой задержкой во времени, а начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к скачкам в данных.

Число положительных тестов на COVID-19 на Украине выросло почти на 40% в сравнении с минимальными показателями последних чисел декабря, что свидетельствует о начале новой волны пандемии. Как пишет «Корреспондент», об этом на своей странице в Facebook сообщила Национальная академия наук Украины.

Учёные обратили внимание, что на Украине увеличились объёмы тестирования и количество положительных тестов. Среднее количество новых обнаружений на Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

В исследовании указано, что смертность от болезни выросла до 3,2-3,3% в сравнении с показателями 4-5-недельной давности. Этот рост произошёл в основном за счёт изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса. В последние 3-5 дней среди больных возросла доля совершеннолетней молодёжи до 35 лет.

Учёные заявили, что на Украине повторяется ситуация, которая была в странах Восточной Европы, но с небольшой задержкой во времени, а начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к скачкам в данных.

«Сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма «омикрон» и эпидемическим тенденциям ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии», — говорится в сообщении.