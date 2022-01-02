Le Figaro: «всего 874 сожжённых автомобиля» — глава МВД Франции порадовался снижению агрессии в новогоднюю ночь

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен с удовлетворением отметил, что новогодняя ночь во Франции прошла спокойно, благодаря бдительности правоохранительных органов. Так, глава МВД заявил, что в канун 2022 года в стране было сожжено всего 874 автомобиля — гораздо меньше, чем в 2019 году.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отметил снижение уровня агрессии во Франции в канун Нового года, «благодаря почти 130 тысячам полицейских, жандармов и сотрудников службы гражданской безопасности, которые оказали помощь и обеспечили безопасность французов этой ночью», сообщает Le Figaro.
В своём заявлении министр с удовлетворением отметил снижение количества сожжённых автомобилей в новогоднюю ночь, отмечает издание. Так, в коммюнике упоминается о 874 сожжённых автомобилях в этом году в сравнении с 1316 транспортными средствами. пострадавшими в 2019 году.
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