Le Figaro: «всего 874 сожжённых автомобиля» — глава МВД Франции порадовался снижению агрессии в новогоднюю ночь

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен с удовлетворением отметил, что новогодняя ночь во Франции прошла спокойно, благодаря бдительности правоохранительных органов. Так, глава МВД заявил, что в канун 2022 года в стране было сожжено всего 874 автомобиля — гораздо меньше, чем в 2019 году.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отметил снижение уровня агрессии во Франции в канун Нового года, «благодаря почти 130 тысячам полицейских, жандармов и сотрудников службы гражданской безопасности, которые оказали помощь и обеспечили безопасность французов этой ночью», сообщает Le Figaro.

В своём заявлении министр с удовлетворением отметил снижение количества сожжённых автомобилей в новогоднюю ночь, отмечает издание. Так, в коммюнике упоминается о 874 сожжённых автомобилях в этом году в сравнении с 1316 транспортными средствами. пострадавшими в 2019 году.

По словам источника газеты в полиции, в Париже, где вновь был введён обязательный масочный режим на улицах, в ночь с пятницы на субботу 779 человек были оштрафованы за отсутствие маски. По данным префектуры полиции Парижа, 185 человек были задержаны в столице и её предместьях.