WSJ: Литва — «канарейка в угольной шахте» под давлением России и Китая

Литва имеет все шансы стать для России и Китая тестовой площадкой, на которой они станут испытывать решимость Запада защищать своих партнёров, пишет The Wall Street Journal. И если ЕС и НАТО не исполнят своих обязательств, то и их союзники в Азии сделают выводы и могут перейти на сторону Пекина, считают аналитики.

«Литва в прицеле России и Китая», — пишет The Wall Street Journal. По словам автора статьи, недавние действия Путина и Си Цзиньпина имеют важное значение, они пытаются испытать приверженность США и Европы их союзникам.

Путин способствует накалу ситуации тем, что ещё больше затягивает соседнюю Белоруссию в свою зону безопасности и милитаризирует Калининград, пишет автор статьи. А Китай ведёт кампанию политических и экономических ответных санкций.

Литва способствовала ослаблению диктаторского режима Александра Лукашенко в Белоруссии, принимая на своей территории лидеров белорусской оппозиции. Как отмечает автор статьи, это лишь последний из шагов, которыми Вильнюс вызвал раздражение Путина. По мнению Путина, Литва — на протяжении всей истории большой источник нестабильности для России. Поэтому её одной из первых он хотел бы контролировать, пишет автор статьи.

Что до Китая, то Литва вызвала его гнев, когда вышла из формата «17+1», в рамках которого Китай вёл дела с Европой. Кроме того, она позволила Тайваню открыть представительство в Вильнюсе. В ответ Пекин запретил импорт товаров из Литвы, в результате пострадали европейские компании, у которых заводы в Литве, в частности Continental.

Вопрос в том, как близко Россия и Китай захотят или смогут сотрудничать. В лучшем для них сценарии ЕС не может поддержать Литву, европейские компании оттуда уходят, Путин заходит на литовскую территорию, скорее опосредованно, ради обеспечения безопасности Калининграда, а ему ни США, ни Европа, ни НАТО не дают должного ответа.

Впрочем, Си знает, что если они вместе с Путиным успешно отсоединят Вильнюс от НАТО и ЕС, то тут же последует конфронтация в Азии, откуда Китай хочет выдворить США и установить там региональную гегемонию. Многие аналитики отмечают, что Китай может первым делом начать действия на Тайване и там испытать решимость США. Но у Литвы в этом плане есть свои преимущества.

Так, если США и Европа не смогут поддержать своего союзника Литву в полной мере, то их партнёры в Азии тоже станут в них сомневаться и могут переметнуться к Китаю. Получится, что Китай выиграет борьбу за Тайвань в Литве. При этом он ещё и отдаст всю грязную работу Путину. Именно он будет рисковать попасть под санкции. Кроме того, такие действия укрепят дружбу двух стран, в которой России достаётся роль младшего партнёра при более сильном Китае.

После присоединения Крыма к России НАТО разместило четыре дополнительных батальона в Прибалтике и Польше. Евросоюз, со своей стороны, рассматривает вариант ввести торговые меры после бойкота Китаем Литвы. Как отмечает автор статьи, это хорошие шаги, но их недостаточно, чтобы сдержать столь целенаправленных врагов.

«Запад слишком часто опирается на устаревшие политические инструменты», — пишет автор статьи. В ответ на бойкот Китая Брюссель обратился в ВТО. Что до военного сдерживания, то дополнительный контингент НАТО работает на ротационной основе и обладает ограниченным размером и силой. Ни один из этих инструментов не может обеспечить независимость Литвы, отмечает автор статьи.

Министр иностранных дел Литвы недавно назвал свою страну «канарейкой в угольной шахте». Союзники и партнёры США по всему миру будут анализировать готовность США исполнять обязательства, прежде чем сделать свой выбор. Если они и Европа прогнутся под давлением, это будет катастрофой не только для Литвы, но и для всей глобальной репутации Запада, делает вывод The Wall Street Journal.