Армия, язык, вакцинация: «24-й канал» вспомнил главные достижения Украины в 2021 году

В жизни Украины в 2021 году произошло немало событий, которые будут иметь глобальные позитивные последствия, считает «Телеканал новин 24». Журналисты решили вспомнить главные достижения Украины, среди которых оказались саммит «Крымская платформа», ротация высшего военного руководства, закон о государственном языке, визит Владимира Зеленского в США, а также то, что страна всё же смогла приступить к вакцинации от коронавируса.

Несмотря на привычку политиков спекулировать в информационном пространстве на негативе, в жизни Украины в этом году произошло немало событий, которые будут иметь глобальные позитивные последствия для жителей страны. «Телеканал новин 24» решил вспомнить, какими были главные достижения Украины в 2021 году.

Саммит «Крымская платформа»

Украина организовала саммит «Крымская платформа» . В мероприятии приняли участие представители 46 стран и международных организаций.

В учредительных документах отмечается, что мероприятие направлено на «повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма*, усиление международного давления на Кремль и предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима».

«Создана важная для нас площадка для координации международных усилий в борьбе за украинский статус Крыма. Это будет постоянно работающий инструмент. Тот факт, что это вызвало просто истерику у Кремля, свидетельствует, что это шаг в правильном направлении. Это постоянное напоминание о проблеме Крыма и инструменте координации в борьбе за Крым», — объяснил «24-му каналу» политолог Владимир Фесенко.

Ротация высшего военного руководства

В конце июля новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины был назначен генерал-майор Валерий Залужный. Решением президента он сменил в должности генерал-полковника Руслана Хомчака. Как отмечает канал, офицеры восприняли его назначение с большим энтузиазмом. Залужный считается генералом, понимающим проблемы солдат и младших офицеров, поэтому его назначение положительно отразилось на состоянии украинской армии.

А в начале ноября Верховная рада поддержала назначение Алексея Резникова новым министром обороны. Он сменил на этом посту Андрея Тарана. Назначение на эту должность не военного, а гражданского человека восприняли как сигнал, что Резников наконец-то разграничит полномочия Минобороны и Генерального штаба и Минобороны будет заниматься тем, чем должно: обеспечением армии и защитой интересов ВСУ перед политиками.

Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков замену главнокомандующего и руководителя Министерства обороны называет безоговорочным достижением.

«У высшего политического руководства страны есть понимание происходящих процессов. Это — позитив. Особенно — появление Валерия Залужного в должности главнокомандующего как человека с практическим опытом и высоким уровнем военной подготовки», — считает эксперт.

«На украинском, пожалуйста»

С 16 января, согласно закону о языке, все предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты хозяйствования должны обслуживать клиентов только на украинском. Это касается также информации о товарах и услугах, в частности в интернет-магазинах и интернет-каталогах.

«В течение следующих нескольких лет переход на государственный язык ожидает туристическую, культурную и развлекательную сферы, средства массовой информации. Такой подход способствует самоидентификации, популяризации украинской культуры и повышению престижа Украины», — говорит адвокат, специалист по правовым вопросам Даниил Глоба.

Визит Зеленского в США

Визит президента Владимира Зеленского в США, начавшийся 31 августа, длился чуть больше недели. В это время Владимир Зеленский провёл двухчасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом, встречался с министрами энергетики и обороны, главой космического агентства NASA, американскими законодателями, руководителями аналитических центров США, представителями бизнеса, украинской общины Америки. Результаты визита вызвали у аналитиков и комментаторов весь спектр эмоций: от заявлений о полном провале поездки до восторженных рецензий на каждое движение президента. Однако, отмечает канал, в целом эту поездку можно отнести скорее к положительным итогам года.

«Этот визит был важен с точки зрения возобновления и активизации отношений стратегического партнёрства. Даже в формальном измерении. Речь идёт и о подготовке и подписании обновленной хартии стратегического партнёрства. Фундамент был заложен именно во время визита Зеленского в Вашингтон. Было также подписано рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны», — объяснил политолог Владимир Фесенко.

Наращивание возможностей украинской армии

ВСУ при поддержке западных партнёров Украины продолжают наращивать силы для сдерживания российской агрессии. Николай Белесков соглашается, что это очевидное достижение Украины.

«Несмотря на все нюансы — наши ограниченные ресурсы и не слишком эффективное их использование, сдержанность некоторых наших партнёров — идёт дальнейшее наращивание возможностей Вооружённых сил Украины. Мы получили партию БПЛА Bayraktar для нужд ВМС, получили партию пусковых установок и ракет в ПЗРК Javelin, получили два катера класса Island», — рассказал эксперт.

«По всем заявлениям, которые идут со стороны военного руководства России и от Владимира Путина, видно, насколько им не нравится, что Украина, несмотря на агрессию, наращивает свои возможности. Заявления России, конечно, в первую очередь — угроза и значительный риск. Но в этом году российское руководство на самом высоком уровне делало беспрецедентно агрессивные заявления, что косвенно говорит о том, что всё, что сейчас делает Украина, имеет положительные тенденции. В 2014 году мы сделали всё правильно, и последние восемь лет, несмотря на все проблемы, двигаемся в правильном направлении», — добавил он.

Борьба с коронавирусом

Несмотря на все сложности, Украина всё же смогла приступить к вакцинации от COVID-19.

«Вакцинация помогает предотвращать заражение и распространение коронавируса. По состоянию на конец года имеем 32 процента полностью вакцинированного населения. И это уже маленькая победа», — говорит Глоба. По его словам, к положительным результатам этого года можно отнести также внедрение COVID-сертификатов и международных свидетельств о вакцинации. Полностью вакцинированные граждане могут загрузить внутренний и международный документ о вакцинации в электронной форме, а бумажный документ получить у семейного врача.

Авиационный безвиз с ЕС

По мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, сохранение возможностей для путешествий украинцев по Европе в целом можно считать большим достижением. Однако, как уточняет Глоба, отдельно стоит обратить внимание на подписание соглашения о Совместном авиационном пространстве на саммите Украина — ЕС 12 октября.

Соглашение об «открытом небе» предполагает, что компании из Европы без ограничений смогут летать в любые аэропорты Украины, а украинские авиаперевозчики — в аэропорты ЕС.

«Соглашение предоставляет больше возможностей для путешествий для пассажиров, поскольку конкуренция предполагает снижение цен на билеты. Это также преимущества для региональных аэропортов, которые получат шансы на привлечение инвестиций и развитие в результате потенциальной возможности принимать больше самолётов и получить больший пассажиропоток», — говорит Глоба.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

