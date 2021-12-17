France 3: после смертельного ДТП парижским таксистам запретили ездить на Tesla

В Париже оператор такси G7 приостановил эксплуатацию машин Tesla Model 3 после того, как один из водителей попал в аварию со смертельным исходом, сообщает France 3. Шофёр настаивает, что у него отказали тормоза, однако производитель электрокаров утверждает, что удалённый анализ данных машины не выявил никаких технических неисправностей.

Посеяв хаос, такси разбилось вдребезги. Вечером в субботу в XIII округе столицы водитель во внерабочее время потерял контроль над автомобилем. Он сбил двух человек и контейнер для стекла, который разлетелся от силы удара, а светофор подбросило в воздух. Прокуратора Парижа начала расследование происшествия. По предварительным данным, один человек погиб, 20 ранено.

Обстоятельства этого зрелищного ДТП только предстоит выяснить. Из предосторожности платформа G7, которая наняла на работу этого водителя, прекратила использование такси этой же модели — Tesla Model 3. Она очень популярна во Франции, и 37 шофёров компании ездят на этой машине.

По словам попавшего в аварию, у него отказала педаль тормоза. Некоторые очевидцы рассказывают, что машина неслась на полной скорости. «Это невозможно», — отвечает американский производитель, который из-за океана получил доступ к техническим данным автомобиля.

ПРЕСС-РЕЛИЗ TESLA EUROPE: Первоначальный анализ данных не выявил никаких технических неисправностей автомобиля. Tesla сотрудничает с компетентными органами и в рамках расследования представит имеющуюся в её распоряжении информацию.

Это дело ещё больше вредит имиджу марки Tesla, основанной миллиардером Илоном Маском. Электрические автомобили, которые впервые стали выполнять поездки на автопилоте, сейчас оказались в центре многочисленных споров.

БЕНЖАМИН КЮК, журналист, специализирующийся на автомобильной индустрии: С 2018 года органы регулирования транспорта в США зафиксировали 11 более-менее серьёзных аварий, связанных с автопилотом или автоматическим переключателем скорости машин Tesla.

Как заверили в компании G7, оставшимся без работы водителям выплатят компенсацию.