France 3: во Франции растёт число водителей, которые ездят без прав

Всё больше французских автомобилистов садится за руль без водительских удостоверений: по мнению экспертов, причины надо искать в высокой стоимости обучения и длительном ожидании переэкзаменовки после возвращения прав. Такое правонарушение часто сопровождается опасным вождением под действием алкоголя и наркотиков, а в случае ДТП виновнику приходится возмещать убытки без помощи страховки, передаёт France 3.

Сегодня в Люнеле проверяют одного из автомобилистов: он ехал, не пристегнувшись. Однако первые же вопросы выявляют более серьёзное правонарушение.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Ваши права, пожалуйста.

ВОДИТЕЛЬ: Я их потерял.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вы их потеряли.

Водитель ездил, хотя временно лишён прав. Машину оставили на месте, а его самого забрали в отделение жандармерии для дополнительного освидетельствования.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: То есть вы сейчас ехали без прав, в состоянии алкогольного опьянения и под действием кокаина? Понимаете, в чём проблема?

Его приговорили к штрафу в размере 150 евро, четырём месяцам тюрьмы условно и временному лишению прав ещё на четыре месяца.

В 2019 году по крайней мере 770 тысяч автомобилистов также ездили без действующих прав. В результате в 2020 году в ДТП с участием водителей без прав погибло 220 человек. В таких показателях винят высокую стоимость обучения вождению, а также задержки в переэкзаменовке после возвращения прав — по мнению этого адвоката, они слишком большие.

ЖАН-БАТИСТ ИОСКА, адвокат по дорожному праву: Человек, который потерял право управлять транспортным средством и которому оно нужно ежедневно, — он не сможет себе позволить ждать полгода, чтобы пересдать экзамен и получить временные права с шестью пунктами на три года.

Однако у таких автомобилистов также существует связь между отсутствием водительских прав и опасным вождением.

ЭКСПЕРТ: Конечно, мы видим по статистике, что такие водители употребляют наркотические вещества и алкоголь в больших количествах, чем среднестатистический водитель.

Для водителей без прав предусмотрено наказание в виде штрафа до 15 тысяч евро и до года в тюрьме. В случае ДТП ему придётся из личных средств возместить убытки.