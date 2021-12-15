NTD: британский силач нацелился на сто рекордов к своему 75-летию

Британский силач Джон Эванс поставил себе цель: добиться ста мировых рекордов к 75-му дню рождения. Как передаёт NTD, сейчас мужчина пытается установить 99-й рекорд Гиннесса, и ему не мешает то, что у него диабет, астма, стенокардия, да ещё и один глаз — искусственный. Своими выступлениями рекордсмен уже помог собрать на благотворительность сотни тысяч долларов.
Сто мировых рекордов к 75-му дню рождения. Такую цель поставил британский силач Джон Эванс из Илкестона.
ДЖОН ЭВАНС, силач: У меня один глаз искусственный, я диабетик, у меня астма и стенокардия, а ещё я установил 98 мировых рекордов.
Сейчас мужчина пытается установить 99-й рекорд Гиннесса. Надев костюм Санты, он удерживает на голове дымящуюся трубу. Через такую рождественский дедушка попадает в дома, где ждут его подарков.
В марте силач установит сотый рекорд.
ДЖОН ЭВАНС:У меня есть большая корона размером больше двух квадратных метров. Я буду удерживать её на голове, и это будет мой 100-й мировой рекорд.
Джон открыл в себе талант в юности, когда работал на стройке. Там носил на голове поддон с кирпичами. Потом начал путешествовать по миру. Публика увидела, как он держит на голове бочку с водой, бетономешалку и квадроцикл. Самым впечатляющим стал рекорд с автомобильным кузовом, который весил 160 килограммов.
Своими выступлениями рекордсмен помог собрать на благотворительность 330 тысяч долларов.
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