Welt: взрыв бомбы времён Второй мировой парализовал железнодорожные пути в центре Мюнхена

При проведении строительных работ на участке железной дороги в Мюнхене произошёл взрыв, сообщает немецкий телеканал Welt. По словам корреспондента, сдетонировала бомба времён Второй мировой войны, четыре человека пострадали. Железнодорожное сообщение в окрестностях главного вокзала баварской столицы временно приостановлено. Теперь властям предстоит выяснить, почему бомба не была обнаружена до начала строительных работ.

Во время строительных работ на участке железной дороги в Мюнхене произошёл взрыв. По всей видимости, сдетонировала бомба времён Второй мировой войны. Не менее четырёх человек пострадали. Взрыв произошёл неподалёку от станции «Доннерсбергербрюке» в центре баварской столицы. Всё железнодорожное сообщение в окрестностях главного железнодорожного вокзала Мюнхена временно приостановлено. С нами на прямой связи с места событий моя коллега Джамила Вагнер. Расскажите, что произошло?

ДЖАМИЛА ВАГНЕР, корреспондент Welt: Около 12 часов 10 минут в полицию и пожарную службу Мюнхена поступили срочные вызовы, сообщавшие о том, что, вероятно, произошёл взрыв неподалёку от железнодорожной станции «Доннерсбергербрюке», менее чем в 200 метрах от неё. После прибытия полиции и спасательных служб, а также нескольких других служб удалось установить, что здесь, по-видимому, взорвалась бомба времён Второй мировой войны. При этом четыре человека, занимавшиеся строительными работами здесь, на месте, были ранены, один из них тяжело. Всех четверых, разумеется, в итоге доставили в больницу. Сейчас ведётся расследование, почему эта бомба не была обнаружена ранее. Министр Херрманн уже тоже побывал на месте…

Следующий вопрос таков: обычно при подобных строительных работах почва тщательно проверяется, чтобы избежать именно таких инцидентов.

ДЖАМИЛА ВАГНЕР: Да, верно. Министр внутренних дел Херрманн уже поднял этот вопрос. Вообще-то, перед началом любых строительных работ предварительно проводится изучение обстановки и проверяется, не осталось ли в земле снарядов или чего-то подобного. В данном случае этого, очевидно, не произошло, точно это пока не известно. Расследование по этому поводу пока не начато.

ЙОАХИМ ХЕРРМАНН, министр внутренних дел Баварии: Моей первой реакцией, естественно, был сначала огромный ужас — взрыв бомбы здесь, возле «Доннерсбергербрюке»! Потом пришло первое облегчение, что речь идёт не об ударе, а об авиационной бомбе времён Второй мировой войны, которая сдетонировала при проведении строительных работ. Тем не менее ситуация довольно неприятная, есть трое пострадавших. Я очень надеюсь, что, особенно в случае с тяжело пострадавшим, после соответствующих операций выздоровление пойдёт быстро, я желаю им всего самого лучшего.

Я надеюсь, что сейчас быстро удастся всё расчистить, что различные железнодорожные пути Die Bahn снова будут доступны для проезда, потому что на данный момент всё транспортное сообщение приостановлено.

ДЖАМИЛА ВАГНЕР: На данный момент неизвестно, как ситуация здесь будет развиваться дальше. Железнодорожные пути пока что остаются перекрытыми, до тех пор пока не будет гарантирована полная безопасность стройки и пока не будет проведено расследование, почему эта бомба не была обнаружена раньше, до начала строительных работ. Это следующие шаги, которые предстоит предпринять здесь, на месте.

Это была Джамила Вагнер, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2021 года.