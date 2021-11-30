Insider: гендиректор Twitter оставил свой пост

Гендиректор и сооснователь Twitter Джек Дорси покинул компанию, пишет The Insider. По словам самого Дорси, причина ухода заключается в том, что компании нужно «двигаться дальше». Как отмечает издание, минувший год сопровождался падением акций Twitter.
Джек Дорси покинул пост генерального директора Twitter, сообщает The Insider, ссылаясь на официальное заявление компании. Новым гендиректором станет Параг Аграваль, ранее занимавший пост генерального технического директора.
«Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова двигаться дальше без своих основателей. Я очень верю в Парага как в нового руководителя», — приводит издание слова из заявления Дорси. Как отмечает The Insider, после появления слухов об уходе Дорси акции Twitter выросли на 10%: при этом в последний год они снижались.
The Insider напоминает, что Дорси был генеральным директором Twitter с 2006-го по 2008 год и затем с 2015 года, после того как он заложил основу ещё одной своей компании — Square. Инвестиционная компания Elliott Management намеревалась сменить Дорси на посту гендиректора ещё в 2020 году, обосновывая это рисками, связанными с совмещением Дорси должностей генерального директора в Twitter и Square.
Как и многие его коллеги из Силиконовой долины, Дорси не один раз отчитывался перед конгрессом в ходе обсуждений секции 230 — акта, освобождающего интернет-платформы от ответственности за появляющийся на них контент, пишет The Insider. Дорси также опровергал предположения о том, что Twitter предвзято относится к консерваторам.
Российский президент Владимир Путин рассказал, что если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать». Так он ответил на вопрос о «возможном вводе российских войск на Украину».
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цены на нефть усиливают падение до 4%, стоимость марки Brent опустилась ниже $70 впервые с 24 августа.
Власти Вологодской области продлили режим повышенной готовности в регионе, введённый из-за пандемии, до 15 января 2022 года. Об этом сообщил первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Антон Кольцов.
Белоруссия готова разместить ядерное оружие России на своей территории в случае поставок альянса НАТО ядерного вооружения в Польшу. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.
Суд в Москве приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к трём с половиной годам колонии общего режима, он признан виновным по трём вменяемым ему статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве.
Российский президент Владимир Путин пригласил иностранных инвесторов, которые приняли участие в инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовёт!», в 2022 году посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Политолог Юрий Светов и старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировали в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина, в котором он предупредил о последствиях в случае размещения ударных комплексов на Украине.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала 2021 года на особо охраняемых природных территориях Москвы за счёт демонтажа самостроев и ветхих строений освобождено более 5 тыс. кв. м общественного пространства.
Мир входит в очередную волну пандемии коронавирусной инфекции на фоне высокого инфляционного давления, заявил российский президент Владимир Путин в рамках выступления на инвестиционном форуме «Россия зовёт!».