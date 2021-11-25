NBC: День благодарения на фоне всплеска COVID — врачи в США готовятся к худшему

В США растёт заболеваемость COVID-19, в некоторых штатах число госпитализаций бьёт рекорды, однако в этом году власти «разрешили» американцам семейные застолья в День благодарения, сообщает NBC. Как отмечает телеканал, медицинские работники опасаются, что после праздника ситуация только усугубится.

В этом году День благодарения не будет праздником для мужчин и женщин на передовой борьбы с пандемией. Отрезвляющая реальность в отделениях неотложной помощи и поразительное множество пациентов, по-прежнему прибывающих в больницы, заставляет многих смотреть в будущее менее благодарно и более мрачно.



ДЖАСТИН СКРЖИНСКИЙ, врач: Мы имеем дело с вдвое, а то и втрое большим числом пациентов с COVID, чем месяц-два назад.



Доктор Джастин Скржинский находится в центре одного из самых опасных в стране ковидных кластеров. В Мичигане число заражений подскочило почти на 70 процентов. Если бы этот штат был страной, он считался бы местом одной из самых страшных на данный момент вспышек заболевания в мире.



ДЖАСТИН СКРЖИНСКИЙ: Мы знаем, что День благодарения наверняка не улучшит нашу ковидную статистику. Мы надеемся, что всплеск не будет настолько выраженным, что мы здесь не сможем справляться с числом (пациентов. — ИноТВ).



Учитывая риск рекордного за всю историю пандемии числа госпитализаций, губернатор Мичигана теперь просит Министерство обороны об экстренной комплектации штатов, в то время как невакцинированные распространяют вирус.



ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный медицинский советник президента США: Одно могу сказать с уверенностью: если мы не охватим большинство людей, которые сейчас не вакцинированы, ситуация станет гораздо хуже…



В штатах Среднего Запада и Северо-Востока проблема усугубляется с каждым днём.



КРИС СУНУНУ, губернатор Нью-Гэмпшира: Вне всякого сомнения, мы сейчас видим рекордное число заражений, рекордное число госпитализаций…



Тем не менее путешествовать и собираться вместе на праздники безопасно, если принимать меры предосторожности. Одна из самых важных предосторожностей — знать, что делать, если, проснувшись, вы почувствовали себя плохо перед застольем.



ЭНН РИМОЙН, школа здравоохранения имени Филдингов, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе: Суть в том, что, если вам стало нехорошо и вы не можете пройти тестирование, удостовериться, что у вас нет COVID, возможно, вам лучше не приходить.



Сейчас, когда многие американцы снова проводят День благодарения с родственниками, пандемия требует предосторожности.



Должен вам сказать, Мигель, год назад нам рекомендовали не собираться всей семьёй, а теперь власти, скажем так, дают своё одобрение. Для многих это будет странно!



МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC: Да, Лестер. Но, возможно, самое примечательное то, что шесть из десяти взрослых в США на данный момент полностью вакцинированы. И бустерные дозы теперь доступны для всех лиц от 18 лет, прошедших полную вакцинацию не менее полугода назад. Итак, хотя заболеваемость растёт, у привитых есть защита.



Дата выхода в эфир 24 ноября 2021 года.