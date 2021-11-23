Euronews: в Италии создали квест по сериалу «Игра в кальмара» для любителей острых ощущений

В Италии сюжет набирающего популярность южнокорейского сериала «Игра в кальмара» перенесли в реальность, создав на его основе игру для любителей пощекотать нервы. Организаторы специально сбивают участников с толку, чтобы спутать игру и реальность и создать более мощный эмоциональный эффект. Единственное отличие в том, что выбывающие игроки умирают понарошку, передаёт Euronews.
Если вам знакома эта музыка — вы точно что-то слышали о самом популярном сериале этого года «Игра в кальмара». Для его фанатов римская компания по организации развлекательных мероприятий решила перенести сюжет сериала в реальную жизнь: детские игры, одетые в красные комбинезоны безжалостные охранники и только один победитель. Единственное отличие — выбывшие умирают понарошку.
УИЛЬЯМ БЕРТОЦЦИ, арт-директор E20 Service: Не буду спойлерить, но игра основана на физическом и эмоциональном веселье. Мы описываем игру как «эмоциональную», поэтому мы должны убедиться, что участники растеряны: их отвозят на площадку, они думают, что идут в ресторан, — но на самом деле нет, они думают, что идут на парковку, — а это не так, они думают, что получат свою машину по окончании игры, — и не получают её...
Любителей острых ощущений забирают от места встречи на фургонах, надевают на них маски и отвозят на специально оборудованную площадку. Разделившись на команды, участники должны дойти до конца игры, проходя испытания и стараясь потерять как можно меньше очков.
УЧАСТНИЦА: На самом деле, всё началось с сообщения в соцсетях. И посмотрев сериал, мы просто обязаны были приехать! Это то, что я абсолютно точно буду рекомендовать — потому что, помимо веселья, это ещё и адреналин. Всё было действительно здорово сделано!
Южнокорейский сериал, ставший абсолютным хитом во всём мире, рассказывает о том, что в детские игры можно играть по-взрослому. Сотни маргиналов бьются за главный приз — баснословные деньги, которые достанутся только одному из них. Всех остальных ждет неминуемая смерть.
Минфин США ввёл ограничительные меры против компании Transadria и судна Marlin за их причастность к «Северному потоку — 2», санкции вводятся в соответствии с законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESA).
Экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет, такие действия создают угрозу для России и Китая, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с китайским коллегой Вэй Фэнхэ.
Беременные женщины в Курской области на сроке от 22 недель, как планируется, будут получать единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что отгрузка препарата для внутривенного введения с целью лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарах планируется до конца недели.
Председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов рассказал, как не стать жертвой мошенников в период распродаж.
Под наблюдением медиков сегодня находятся более 31 тыс. больных коронавирусом детей. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве.
Правительство Молдавии выделит деньги «Молдовагазу» для уплаты задолженностей перед «Газпромом», парламент одобрит это решение 25 ноября, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
В российском павильоне в рамках Всемирной универсальной выставки в Дубае начала работу экспозиция, посвящённая Москве. На ней представлены основные программы развития города, технологические новации и опыт в различных сферах. Также столица презентует культурную программу с участием известных артистов.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве назвал регионы, в которых зафиксирован максимальный рост тяжёлых случаев заболеваемости COVID-19.
В ноябре в ходе учения стратегических сил США Global Thunder десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России одновременно с западного и восточного направления. С таким заявлением выступил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в нынешних условиях развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом сообщил, что «дополнительно выделено почти 5 млрд рублей на приобретение препаратов для пациентов с ковидом, которые проходят лечение в больницах».