CBS News: в США автомобиль протаранил толпу на рождественском параде

В городе Уокеша штата Висконсин автомобиль врезался в толпу на рождественском параде, сообщает CBS News. По словам главы местной полиции Дэна Томпсона, инцидент, скорее всего, не был актом терроризма: водитель автомобиля пытался скрыться с другого места преступления.

Автомобиль врезался в толпу на рождественском параде в американском городе Уокеша штата Висконсин, сообщает CBS News. Согласно данным властей, инцидент привёл к гибели нескольких человек, а также к многочисленным ранениям. Глава полиции города Дэн Томпсон позднее сообщил, что водитель автомобиля был обнаружен и задержан.

По словам одного из представителей местных органов правопорядка, предварительная версия заключается в том, что задержанный пытался скрыться с места другого преступления (где он, предположительно, совершил нападение с ножом). Поэтому пока инцидент с тараном толпы не классифицируется как акт терроризма, отмечает CBS News.

Точное число жертв инцидента пока не сообщается, пишет издание. Дэн Томпсон заявил, что автомобилем было сбито 20 человек. В медицинском центре «Аврора» сообщили о поступлении 13 пациентов, а в детском госпитале Висконсина — о 15.

Мэр города Уокеша Шон Райлли назвал произошедшее «ужасной трагедией» и выразил соболезнования пострадавшим и их родственникам, сообщает CBS News.