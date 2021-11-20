Bild: «в Германии такого не будет» — немецкие политики не спешат вводить локдаун по примеру Австрии

После решения Австрии ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех граждан страны Германия задумалась о собственном пути через пандемию. Некоторые политики считают не лишним рассмотреть возможность обязательной вакцинации на будущее, однако, как пишет немецкий таблоид Bild, представители формирующейся правительственной коалиции «Светофор» уверяют: в Германии такого не будет.

Австрия стала первой страной в ЕС, решившей ввести обязательную вакцинацию для всех, пишет немецкий таблоид Bild. Это правило должно вступить в силу не позднее 1 февраля 2022 года.

Канцлер Австрии Александер Шалленберг обосновал это решение так: «Мы должны посмотреть реальности в глаза». Подстёгиваемые «радикальными антипрививочниками», многие австрийцы решили не прививаться от коронавируса. В итоге доля вакцинированных граждан в стране составляет 64,8%. Это привело к тому, что отделения интенсивной терапии переполнены. На этом фоне правительство Австрии решилось на кардинальную смену курса, подчёркивает издание.

Австрийские газеты пишут о том, что гражданам, которые откажутся вакцинироваться, грозят штрафы свыше €1 тыс. При этом правительство ориентируется на закон 1948 года, направленный на борьбу с оспой. По этому закону не желавшие сделать прививку должны были заплатить до 1 тыс. шиллингов (сегодня это соответствует примерно €1178). «Мы не хотим пятой волны, мы не хотим шестой и седьмой волны», — заявил Шалленберг.

Из-за экстренной ситуации в связи с коронавирусом (заражаемость за неделю составила 1 тыс. случаев на 100 тыс. жителей, а в Зальцбурге и Верхней Австрии — свыше 1,5 тыс. случаев) Австрии также приходится вводить новый локдаун с понедельника: выходить из дома можно будет только по уважительным причинам. Для вакцинированных локдаун закончится 13 декабря; для тех, кто не привился, он продолжится.

Ведущие представители формирующейся коалиции «Светофор» в немецком правительстве исключают возможность введения обязательной общей вакцинации в Германии. «Этого не будет. Потому что мы не считаем это необходимым, потому что мы также считаем это затруднительным с точки зрения конституционного права», — отметил по запросу Bild министр иностранных дел Хайко Маас.

Кристине Ашенберг-Дугнус из Свободной демократической партии, в свою очередь, заявила: «Превращение обязательной вакцинации в угрозу никому не поможет. В особенности страны с резким ростом заражений коронавирусом должны сосредоточиться на расширении возможностей по вакцинации в соответствии с достигнутыми договорённостями и внедрении новых мер по борьбе с коронавирусом».

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан иронично заметил, что у него вызывает скепсис идея «ввести обязательную вакцинацию, реализовать её и при этом ещё удержать страну сплочённой».

Однако премьер-министр Баварии Маркус Зёдер из ХСС выступает за обязательную вакцинацию: «Не сейчас, в нынешней ситуации. Но просто на следующий год мы должны подумать, не является ли общая обязательная вакцинация необходимой для того, чтобы выбраться из этого бесконечного цикла коронавируса. Иначе в следующем году мы окажемся точно там же». Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф тоже отметил, что, если всех принимаемых мер недостаточно, «обязательная вакцинация для всех однозначно подлежит обсуждению», цитирует Bild.