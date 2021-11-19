WSJ: в исторической резолюции Си объяснил, почему только он может вести Китай к лучшему будущему

В новой резолюции, которая была принята лишь в третий раз в истории Коммунистической партии Китая, председатель Си Цзиньпин закрепил за собой «место в пантеоне величайших лидеров страны», пишет The Wall Street Journal. Глава КНР предостерёг партию от западных политических идей и продемонстрировал, что лишь он способен стать новым «кормчим».

Коммунистическая партия Китая (КПК) опубликовала редкую для себя новую трактовку собственной истории, закрепившую за председателем Си Цзиньпином «место в пантеоне величайших лидеров страны». Как пишет The Wall Street Journal, документ не только «переписывает прошлое», но и закладывает основу для того, чтобы действующий лидер продолжал оказывать влияние на страну и в будущем.

Издание отмечает, что Си — третий руководитель КНР после Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, при котором публикуется резолюция об истории партии. В своих документах Мао в 1945 году и Дэн в 1981-м жёстко критиковали мнения, противоречащие их взглядам на прошлое КПК. Си же от открытых политических нападок на предшественников воздержался. Вместо этого, как объясняет историк Рана Миттер из Оксфордского университета, новая резолюция изображает вековую историю партии как «продолжительную траекторию революционного преобразования», которую может продолжить лишь Си Цзиньпин.

По информации газеты, полный текст нового документа, призванного «объединить помыслы и действия» 95 млн членов КПК, был обнародован 16 ноября, спустя пять дней после того, как ЦК партии его одобрил на закрытом заседании. The Wall Street Journal изучила резолюцию и поделилась своими наблюдениями.

Во-первых, как обращает внимание издание, большая часть документа сфокусирована не на прошлом до Си, а непосредственно на периоде, когда он находился у власти. Резолюция пространно описывает достижения лидера, тем самым упрочняя его статус «ядра» партии и описывая его как самого подходящего «кормчего», который проведёт страну сквозь неспокойные воды.

«Этот документ пытается достичь сразу двух целей», — полагает историк из Американского университета Джозеф Торигиан. С одной стороны, Си пытается продемонстрировать преемственность, а с другой — объяснить, «почему он особенный».

Если говорить о том, что именно из прошлого до Си Цзиньпина есть в резолюции, то, как подсчитала The Wall Street Journal, Мао в ней упоминается 18 раз, Дэн — 6, а непосредственные предшественники действующего лидера, Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао, — всего по разу каждый. Как подчёркивает газета, находясь у власти, Си задействовал маоисткую риторику и пытался искоренить критику Мао, представляя своего предшественника как важную и неотъемлемую часть истории успеха КНР. «Принимая Мао, господин Си, похоже, пытается уберечься от образования идеологических расхождений, которые могли бы скомпрометировать правящую партию», — комментирует издание.

Новая резолюция повторяет оценки документа, составленного при Дэн Сяопине, о том, что Мао сделал «теоретические и практические ошибки», организовав «культурную революцию». Тем не менее в версии Си нет предыдущей критики в отношении негативных эффектов культа личности Мао, с помощью которых Дэн в своё время обосновал введение сроков, ограничивающих пребывание председателя у власти.

Как напоминает The Wall Street Journal, в 2018 году Си эти ограничения отменил. Таким образом он хотел избавиться от системы коллективного управления, которую пытался ввести Дэн Сяопин.

В целом резолюция Си очень позитивно оценивает траекторию развития партии. Однако, не называя конкретных имён, лидер даёт понять, что не одобряет некоторые действия его непосредственных предшественников Цзяна и Ху. Так, как указано в документе, прежде чем Си пришёл к власти, у страны «долгое время были неразрешённые проблемы», такие как коррупция, бесконтрольный капитализм, слабый контроль над общественным мнением и интернетом, непонятная роль партийного руководства в частном и государственных секторах. И только благодаря появлению такого лидера, как Си, и осуществлённым им преобразованиям, с проблемами удалось справиться.

По мнению профессора истории Китая из Фрайбургского университета Даниэля Лизе, резолюция пытается одновременно продвигать две идеи, которые в какой-то мере противоречат друг другу. С одной стороны, Си настаивает на том, что основной курс партийной политики начиная с 1978 года был в целом правильным, однако с другой — описывает «весьма печальную картину» на момент своего прихода к власти, который ознаменовал новую эру для страны.

Резолюция Си по большей части поддерживает основные оценки своих предшественников по наиболее болезненным для страны событиям, вроде критики «культурной революции» или трактовки демократических протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году как плода стараний «враждебно настроенных антикоммунистических и антисоциалистических сил за рубежом». Также версия действующего лидера признаёт значимость двух предыдущих резолюций, что, по словам газеты, свидетельствует о желании избежать идеологических разногласий и представить партию единой.

Одно важное изменение касается партийной позиции по отношению к Западу. Если Дэн Сяопин в своей резолюции говорил, что Китай «должен учиться всему, что для него выгодно, у всех зарубежных стран», то Си считает иначе. Его документ призывает «остерегаться пагубного влияния западных тенденций в политической мысли».

Как заметила The Wall Street Journal, примечательно, что полный текст резолюции, которая подкрепляют идею Си о «подъёме Востока и упадке Запада», вышел как раз в день встречи лидера с американским президентом Джо Байденом. На взгляд директора Института Китая при Школе востоковедения и африканистики Лондонского университета Стивена Цана, главная идея Си заключается в том, что перед ним стоит историческая миссия — обеспечить Китаю будущее, «которое будет значительно лучше, чем то, что могут предложить западные демократии».