El País: миграционный кризис заставил ЕС сделать первый шаг к оборонной автономии

Решение о проведении первых в истории Евросоюза военных учений, которые планируется организовать в 2023 году, положило начало собственной европейской оборонной автономии, пишет El País. К данному шагу, как отмечает издание, Брюссель подтолкнули события последнего времени, в том числе угроза безопасности на южных и восточных границах и создание альянса AUKUS без ЕС.

События последних месяцев, в том числе миграционный кризис на границе Польши с Белоруссией, вынудили Европейский союз сделать первый шаг к защите своих стратегических интересов, который положил начало формированию европейской оборонной автономии, пишет El País.

В начале недели министры обороны стран ЕС впервые обсудили так называемый Стратегический компас — концепцию, призванную укрепить военный потенциал блока. В конфиденциальном 28-страничном документе, к которому получило доступ издание, содержится призыв к повышению военного потенциала союза.



В частности, согласно документу, Евросоюз планирует организовать первые в своей истории военные учения в 2023 году, которые призваны заложить основу для создания европейских сил быстрого реагирования. Ожидается, что к 2025 году они могут насчитывать до 5 тыс. военнослужащих.

Подобную военную инициативу El País называет весьма «оправданной», учитывая угрозу безопасности Евросоюза на южных и восточных границах блока. Так, ЕС обеспокоен нестабильностью в Средиземноморье. Основными источниками этой нестабильности издание считает ситуацию в Ливии, «по сути несостоявшемся государстве», а также обострение отношений между Марокко и Алжиром.

Впрочем, основное внимание ЕС последнее время приковано к ситуации на границе с Белоруссией, которую обвиняют в использовании мигрантов и беженцев в качестве оружия в политической борьбе. При этом считается, что этот миграционный кризис лишь усугубил напряжённость между Брюсселем и Москвой. «Отдельного упоминания заслуживает противостояние» между Москвой и Киевом, в рамках которого Россия «оккупировала»* Крым и разместила у границ Украины более 100 тыс. военнослужащих.

Кроме того, помимо прямых угроз, приоритетной для ЕС оборонительную автономию делают отношения блока с традиционными союзниками. В частности, исключение Евросоюза из трёхстороннего военного альянса AUKUS, созданного в этом году США, Великобританией и Австралией, издание называет «политической, экономической и геостратегической пощёчиной» блоку, который является «самым успешным партнёрством демократических стран с момента окончания Второй мировой войны».

Всё это, а также усиление позиций Китая и тревожное отставание европейцев в технологической гонке, по мнению El País, делает формирование собственной оборонной автономии ЕС решением, которое может встать на защиту «лучших ценностей и принципов, объединяющих европейцев».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).