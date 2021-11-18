WION: чемпион мира по загрязнению воздуха — жители пакистанского Лахора задыхаются от кислотного смога

Лахор, столица пакистанской провинции Пенджаб, стал городом с самым грязным воздухом в мире, сообщает WION. Согласно данным швейцарской платформы IQAir, индекс качества воздуха в Лахоре опустился ниже крайне опасной отметки 300 и достиг 348. Жители города, задыхающиеся от кислотного смога, настоятельно призывают власти действовать.

По данным, собранным мониторами качества воздуха, пакистанский Лахор стал городом с самым грязным воздухом в мире. По мере того как в течение последних нескольких дней граждане продолжают дышать отравленным воздухом, согласно данным швейцарской платформы IQAir, индекс качества воздуха в Лахоре достиг 348, что значительно превышает опасную границу в 300. Жители, задыхающиеся из-за кислотного смога, настоятельно призывают власти действовать, пока те игнорируют вопрос помощи их семьям.

ИКРАМ АХМЕД, житель Лахора: Мы бедные люди. Мы не можем позволить себе даже оплату услуг врача. Если кто-то зарабатывает тысячу рупий в день, как он может заплатить пятьсот рупий врачу? Как мы будем покрывать другие расходы? Если мы заболеем, врачи будут настолько дорогими, что мы не выздоровеем, пока не потратим четыре или пять тысяч рупий. Мы можем только умолять власти контролировать загрязнение.

МУХАММАД САИД, житель Лахора: Здесь так много смога и настолько загрязнён воздух. Раньше я гулял со своими детьми, но теперь я не беру их с собой. Мы с детьми страдаем заболеваниями органов дыхания. Мы обращаемся к правительству: ради бога, найдите решение. Здесь работают фабрики и небольшие предприятия. Переместите их в другое место, или дайте им компенсацию, или снабдите их современными технологиями, чтобы мы могли избавиться от этого смога.

В последние годы уровень загрязнения воздуха в Пакистане увеличился. Причиной является высокотоксичная смесь, которая содержит выбросы, производимые на регулярной основе, и смог от сезонного сжигания урожая. И более 11 миллионов человек, живущих в Лахоре, вынуждены дышать отравленным воздухом.

В связи с кризисом, вызванным загрязнением воздуха, Высокий суд Лахора поручил главному министру как можно скорее созвать заседание Совета по охране окружающей среды для обсуждения ситуации со смогом в столице провинции и прилегающих районах. По информации ведущей пакистанской ежедневной газеты Dawn, судья Шахид Карим ранее указывал, что правительство провинции Пенджаб несёт ответственность за то, что Лахор стал самым загрязнённым городом. Он выразил сожаление по поводу того, что правительство сознательно отказывается делать город чистым и зелёным.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2021 года.