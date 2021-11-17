Экс-министр Афганистана: «солдаты-призраки» — численность афганской армии была завышена в шесть раз

Талибы* не случайно с такой поразительной скоростью захватили Афганистан после ухода западных войск, ведь им противостояли не настоящие бойцы, а «солдаты-призраки», заявил бывший министр финансов Афганистана Халид Пайенда. По его словам, военачальники специально вписывали в свои ряды «мёртвые души», чтобы получать больше денег на жалование и питание. Не исключено, что официальные цифры были завышены как минимум в шесть раз, передаёт слова экс-политика Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В августе «Талибан»* захватил Афганистан с поразительной скоростью, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Афганская армия сдалась ему практически без боя. А западный военный альянс даже не успел покинуть страну и был вынужден эвакуироваться в условиях хаоса и спешки. Бывший министр финансов Афганистана Халид Пайенда считает, что всё это случилось потому, что в действительности талибам противостояли не настоящие бойцы, а «солдаты-призраки», которые существовали только на бумаге.

По его словам, официальная статистика была завышена как минимум в шесть раз. На самом деле число боеспособных военнослужащих составляло не 300 тыс., а от силы 50 тыс. И получилось так из-за коррупционных схем, с помощью которых офицерский состав получал от центрального правительства в Кабуле деньги на несуществующих солдат.

Работала она так: военачальников в провинциях спрашивали, сколько у них есть человек под ружьём, и в зависимости от названной цифры они получали финансовые средства на оплату жалования и питания. Естественно, число бойцов существенно завышалось. К тому же не учитывались дезертиры, а также мученики, о чьих смертях не было известно. При этом бывшие командиры забирали банковские карты солдат и продолжали снимать с них деньги.

Сомнения по поводу официальной статистики возникали и ранее, продолжает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В своём отчёте от 2016 года специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана писал, что ни американцы, ни их афганские союзники не знают реального числа доступных солдат и полицейских, ну и, соответственно, им не известны их истинные оперативные возможности.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

