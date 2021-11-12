DT: министр вооружённых сил Британии выступил против привлечения НАТО к решению миграционного кризиса у границ Польши

Министр вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи призвал не полагаться на помощь НАТО в кризисе на белорусской границе, так как это может быть «очень, очень опасно», передаёт The Daily Telegraph. По словам Хиппи, ЕС должен самостоятельно защищать свои границы и не затягивать с этим.

На фоне призывов к НАТО вмешаться в обостряющийся кризис на белорусской границе министр вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Европейский союз должен самостоятельно заниматься защитой своих границ, сообщает The Daily Telegraph.

«В принципе, и в первую очередь защищать свои границы — задача Европейского союза. Чем раньше ЕС отреагирует, тем лучше», — отметил Хиппи на ежегодной Балтийской конференции по обороне и безопасности в Эстонии. Британский политик также подчеркнул, что использование военных возможностей Североатлантического альянса при управлении внешними границами Евросоюза может быть «очень, очень опасным».

Как напоминает издание, около 15 тыс. польских военнослужащих в настоящее время размещены на границе, где 4 тыс. мигрантов разбили лагерь в районе населённого пункта Кузница. При этом лидеры стран — членов ЕС обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в использовании беженцев в гибридной войне, направленной на дестабилизацию блока.

На фоне опасений того, что в ситуацию может вмешаться Россия, Польша попросила НАТО помочь в урегулировании миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

При этом, пишет The Daily Telegraph, кризис вызвал новый виток конфронтации между Западом и Россией, которая в среду «в знак поддержки своего союзника направила» два стратегических бомбардировщика для патрулирования воздушного пространства над Белоруссией. В четверг Лукашенко заявил о договорённостях с Россией о мониторинге границ с Польшей.

«Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами», — заявил белорусский лидер.

В четверг Министерство иностранных дел Польши подтвердило, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против России в связи с ситуацией на белорусской границе. В свою очередь, Лукашенко пригрозил ответными мерами на любые санкции, включая прекращение транзита природного газа и товаров через Белоруссию.