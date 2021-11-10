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ПН: на Украине утилизировали полмиллиона доз просроченных вакцин AstraZeneca

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Минздрав Украины утилизировал 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca из-за того, что у неё истёк срок годности. Как передаёт «Перший незалежний», в ведомстве добавили, что информация о точном количестве просроченных доз будет известна после перерасчёта препаратов в регионах.
ПН: на Украине утилизировали полмиллиона доз просроченных вакцин AstraZeneca
Reuters

В конце октября Минздрав Украины утилизировал 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca из-за того, что у неё истёк срок годности. Как передаёт «Перший незалежний», об этом рассказали в Минздраве в ответ на запрос журналистов.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 ноября на Украине оставалось около 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекал 31 октября. Их изъяли из пунктов и центров вакцинации.

Также в Минздраве добавили, что информация о точном количестве просроченных доз будет известна после перерасчёта препаратов в регионах.
 
Как напоминает канал, сейчас на Украине доступны сотни тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которых истекает через несколько недель. Минздрав сообщает, что они будут использоваться для вакцинации как первая и вторая доза.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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