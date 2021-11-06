BFM TV: гонки в городе и провокации — в Лионе борются с мятежной рэп-группой «Дальтон»

Мэрия Лиона вышла на тропу войны с рэп-группой «Дальтон», которая терроризирует население и полицию своими выходками: члены коллектива устраивают гонки на мотоциклах в центре города, выбегают на футбольное поле и снимают провокационные ролики для Instagram. После усиления мер безопасности удалось поймать пять правонарушителей, двое уже получили условный и реальный срок, передаёт BFM TV.

Уже четыре месяца они постоянно дразнят лионскую полицию. Последнюю провокацию «дальтоны» устроили вчера на стадионе «Групама»: в разгар матча между «Олимпик Лион» и пражской «Спартой» два члена этой рэп-группы — на этом видео они в чёрно-жёлтых костюмах — выбежали на поле. Спустя несколько минут их задержали охранники.

Это не первая выходка коллектива. Их провокации, которые транслируются в Instagram-аккаунте, выводят из себя местных жителей.

МИРИАМ ШАТЕЛЬ, продавщица в магазине на улице Виктора Гюго: Они задевали прохожих, маленьких детей, которые выходили из школы.

Такое опасное поведение вынудило администрацию Лиона ввести серьёзные меры безопасности.

ЛЮДОВИК КАССЬЕ, секретарь профсоюза SGP Police в департаменте Рона: Раз национальная полиция и другие полицейские подразделения заняты в обеспечении этих мер, это также точно касается нашей безопасности.

И эти меры оправдались: в прошлую пятницу задержали 19-летнего члена коллектива. Он стал пятым с августа. Мэр второго округа Лиона считает это предупреждением.

ПЬЕР ОЛИВЕР, мэр второго округа Лиона: Я всем сердцем надеюсь, что мэрия и префектура Лиона приложит все усилия, чтобы в центре города больше не было гонок и они не привели к драме.

Вчера арестованного в пятницу члена группы «Дальтон» приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно и 100 евро штрафа. Однако это не усмирит коллектив.

ЧЛЕН ГРУППЫ «ДАЛЬТОН»: Честно, тюрьма нас не пугает. Мы знаем, что это такое. Мы не волнуемся по этому поводу: тюрьма — это как дом…

В августе одного из «далтонов» осудили на девять месяцев тюрьмы строгого режима за организацию четырёх городских родео, 26 ноября пройдёт суд над тремя другими членами коллектива за те же правонарушения.